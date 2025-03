I po padesátce můžete na seznamce uspět: věk není překážkou

Proč se za seznamku platí?

Lidé, kteří investují peníze do hledání partnera, mají výrazně větší motivaci skutečně někoho najít, a hlavně to myslí skutečně vážně. Bezplatné seznamky, a hlavně aplikace, často přitahují uživatele, kteří berou seznamování spíš jako zábavu nebo hledají jen povrchní známosti či sex na jednu noc.

Podle jednoho z posledních průzkumů se ukázalo, že na Tinderu jsou až dvě třetiny uživatelů, kteří jsou již ve vztahu a berou ho jen jako sociální síť, tedy pro zábavu. Což ale vůbec není fér pro ty, kteří tam hledají toho pravého. Některé placené seznamky nabízejí i pokročilé funkce, například lepší algoritmy na vyhledávání partnerů, osobní konzultace nebo osobní ověřování profilů, které zvyšují šanci, že si skutečně někoho najdete.

Má žena po padesátce šanci najít na seznamce partnera?

Určitě ano! Láska kvete v každém věku. Věk rozhodně není žádnou překážkou, nakonec na online seznamkách je dnes většina uživatelů ve věku čtyřicet plus. Lidé dnes žijí déle, jsou aktivnější a mnoho z nich hledá nový vztah, tedy například po rozvodu nebo po ztrátě partnera. U nás v agentuře běžně zastupujeme klienty nad šedesát a mému nejstaršímu úspěšně seznámenému klientovi bylo 77 let. Starší lidé mají často jasnější představu o tom, co chtějí, již vědí, co je v životě skutečně důležité a co naopak vůbec, jsou zralejší, a tak i jejich vztahy mohou být daleko kvalitnější než v mládí.

Klíčové je ale v této věkové kategorii vybrat si správnou platformu a mít realistická očekávání. Ženy po padesátce jsou bohužel věkově jedna z nejsložitějších kategorií, řada mužů jejich věku hledá výrazně mladší partnerku pro založení nové rodiny, a tak je výběr vhodných mužů omezenější. Je potřeba dobře nastavit očekávání a vědět, kde a jak hledat, abych neztrácela zbytečně čas ani energii. Navíc single ženy nad padesát jsou bohužel nejčastějšími cíli podvodníků.

Na co si máme dát při seznamování přes aplikaci pozor?

Online seznamování má svá specifika a je důležité být obezřetný. Při online seznamování nikdy nevíte, kdo se skutečně skrývá na druhé straně. Lidé mohou online být kýmkoliv. Mohou si o sobě napsat cokoliv. Varovnými signály by měly být profily bez fotografií nebo naopak s příliš dokonalými obrázky, fotkami, které vypadají jako stažené z internetu nebo vytvořené umělou inteligencí. Podezřelé je příliš rychlé vyznávání lásky – pokud vám někdo po dvou dnech psaní tvrdí, že jste jeho osudová láska, většinou to nesvědčí o upřímnosti, ale o tom, že se vás snaží manipulovat a podvést.

Při komunikaci online si dávejte pozor na detaily, ty často odhalí podvodníka. Včera měl kočku, dneska psa? Pozor, je to podvodník. Je také zásadní být opatrná při sdílení osobních informací – nepoužívejte svoje pravé jméno, email ani telefon. Nikomu neposílejte číslo účtu ani svoji pravou adresu. Ani aby vás vyzvedl na rande. Na seznamku dávejte fotografie, které nemáte nikde jinde (na Facebooku atd.), neboť by si vás mohl přes fotku dohledat. A nikdy, ale opravdu nikdy neposílejte nikomu peníze.

Jaké chyby lidé dělají v psaní svého profilu?

Profil na seznamce by měl být autentický a zároveň promyšlený. Největší chybou je příliš obecné nebo ještě hůř negativní představení. Výrazy typu jako „Hledám normálního hodného chlapa“ nebo „Nechci žádné lháře“ působí neosobně a odrazují. Místo toho je lepší napsat něco konkrétního o sobě – co vás baví, co hledáte, o čem sníte a čím můžete být pro druhého zajímaví. Na seznamce jsou (sta)tisíce lidí a vy potřebujete vyniknout.

Co se týče fotografií, je důležité mít kvalitní a aktuální snímky. Vyhněte se starým fotkám, extrémně upraveným obrázkům nebo skupinovým fotkám, kde není jasné, kdo jste. Nevhodné jsou i snímky, které působí příliš vyzývavě nebo naopak zcela neosobně, například pasové fotky bez jakéhokoliv výrazu. Absolutní tabu jsou pracovní fotky, které máte na firemním webu.

Jak moc máme specifikovat to, co chceme od svého partnera?

Je dobré mít jasnou představu o tom, co hledáte, ale přílišná konkrétnost může být na škodu. Pokud do profilu napíšete, že chcete partnera ve věku 50 let mezi 182 a 185 cm, který má rád červené víno a poslouchá jazz, můžete se zbytečně připravit o skvělého člověka, který třeba splňuje všechno kromě jednoho detailu. Sama bych o tom mohla vyprávět, kdybych trvala na všech svých deseti bodech, můj muž (se kterým jsem oslavila deset let a mám čtyři úžasné děti) by nikdy „neprošel“, a přitom je to moje spřízněná duše

Na druhou stranu je absolutně nutné vědět, jaké hodnoty a životní styl jsou pro mne důležité. Pokud například víte, že chcete založit rodinu, je to opravdu zásadní informace. Stejně tak pokud chcete aktivního partnera, který rád cestuje, je to zásadní informace. Klíčem je najít rovnováhu mezi jasným očekáváním a otevřeností vůči různým možnostem.

Máme se řídit instinktem, nebo být pragmatičtí?

Ideální je kombinace obojího. Instinkt je důležitý a často nás vede správně, ale někdy nám může bránit v poznání zajímavého člověka. Například pokud si s někým skvěle rozumíme, ale na první pohled nás fyzicky nepřitahuje, může mít smysl dát vztahu šanci. Přitažlivost se totiž často přeceňuje. Běžně slýchám od klientů, že čekají na prvním rande „ohňostroje vášně“, a když to tam nepřijde, mají tendence vztah odpískat. Ale mnohdy se přitažlivost vyvíjí postupně. Zejména ve vyšším věku.

Jak říká uznávaná odbornice, láska je dovednost. A já dodávám, že z řady výzkumů je prokázáno, že vztahy vzniklé z dokonalé chemie (ale bez sdílených hodnot a zájmů) dlouhodobě nevydrží, naproti tomu ty, které stojí více na hodnotách, společných cílech, zájmech a přátelství ano. Na druhou stranu, pokud od začátku cítíme, že je něco v nepořádku – například že nám druhý člověk lže, něco tají nebo se dokonce chová manipulativně – měli bychom dát na svůj instinkt, vztah neprotahovat a ukončit.

Co byste poradila těm, kteří jdou na rande jen ze slušnosti?

Chodit na rande jen proto, že nám je líto druhého odmítnout, není správné ani fér. Vůči sobě, a nakonec ani vůči tomu druhému. Pokud víme, že o člověka nemáme zájem a není šance na změnu, je lepší mu to říct co nejdříve, než ho udržovat v nejistotě. Upřímnost je vždy lepší než falešná zdvořilost, která jen prodlužuje situaci, která je pro obě strany nepříjemná. Oba tím získáte šanci na to potkat toho pravého.

