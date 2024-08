Vztah je pro něj jen hra. Jak poznat narcistu a jak uniknout z jeho moci

Narcismus dostal jméno podle postavy Narcise (Narkisos) z řecké mytologie. Jednalo se o krásného mladíka, který se zamiloval sám do sebe. Při pokusu obejmout svůj vlastní obraz v lesní tůni se utopil.

Zrození narcisty

Psychologové vidí nejčastější základy narcismu v rodině. Je-li dítě neustále chváleno, vytváří si iluzi nadřazenosti nad svým okolím. V budoucnu potom předpokládá, že ho všichni budou vidět jako úžasného člověka. V sebemenší kritice či nezdaru vidí křivdu, na kterou hystericky reaguje.

Narcismus může ale vzniknout i u dítěte, které je neustále ponižováno. Vytvoří si totiž vlastní svět, jehož je středobodem. Lidi ve svém okolí považuje za nepřátele, kteří mu chtějí jen ublížit.

Vztahy s okolím

Narcisté své okolí jen využívají, chtějí pouze brát a odmítají druhým dávat. Jsou zaměřeni pouze na sebe, ignorují práva druhých lidí. Považují je čistě za nástroje k dosažení svých cílů.

Často druhé ponižují, jen aby sami vynikli. Navenek se však umí tvářit jako milí, přizpůsobiví lidé. Jejich maska ale padá při sebemenším odporu, nezdaru, který je dokáže přivést až k zuřivosti.

Jak poznat narcistu

Narcista se umí výborně maskovat, existují však znaky, které ho prozradí. Nikdy nechce zůstat zastíněn v davu, vždy chce být středem pozornosti. Považuje se za někoho výjimečného, pro něhož neplatí pravidla. Má potřebu neustále soutěžit a porovnávat se s druhými lidmi.

Jak se dostat z pasti narcisty Prvním krokem je uvědomit si manipulativní hru narcisty.

Následně je třeba ho odstřihnout ze svého života a zablokovat všechny cesty, kterými se může opět vetřít zpět.

Není to snadné, rozchod s narcistou nesmírně bolí a člověk touží zažít opět to, co zažíval v první fázi jejich vztahu. Musí to překonat a přiznat si, že první fáze vztahu byla pouhou iluzí skutečné lásky.

Své ignorování musí vydržet. Naváže-li s ním kontakt, celý zničující cyklus se bude opakovat.

Nesnese, když například někdo nosí lepší oblečení, má lepší auto a je úspěšnější. Zveličuje své schopnosti, úspěchy, svůj názor považuje za jediný správný.

Nesnese nesouhlas, kritiku. Neumí si udělat legraci sám ze sebe. Co naopak umí, je vytvářet jedinečný dojem. Je člověkem s dvojí tváří, na jedné straně veřejnou, zábavnou a úspěšnou, na druhé soukromou, nepříjemnou a despotickou.

Pro narcistu je vztah jen hra

Na počátku narcista pečlivě naslouchá svému protějšku s cílem nasát potřebné informace, které by mohl později využít. Bude předstírat zájem, bude mu lichotit a vytvářet tak dojem milujícího, chápajícího člověka.

Až uzná, že se jeho protějšek chytil do jeho pasti, přejde do fáze testování. V ní přestane dělat všechno to, co se mu původně líbilo. Zkouší, jak velký vliv na druhého má i do jaké míry je na něm jeho protějšek závislý. Pokud začne jeho protějšek hledat vinu u sebe a snažit se získat si ho, má narcista vyhráno a přejde do fáze odhození.

V této fázi na svou oběť útočí, ponižuje ji, lže jí, používá proti ní vše, s čím se mu svěřila na počátku jejich vztahu. Na každý, i drobný nesouhlas bude reagovat agresivně. Na konci této fáze se narcista náhle, bez jakéhokoliv vysvětlení rozejde se svým protějškem. Doslova ho odhodí.

Tím to však někdy nekončí. Po krátké době přicházejí falešné přísliby změn a snaha vracet se do doby počátku vztahu. Pokud oběť na tuto snahu narcisty přistoupí, nastane opět první fáze a celé to začne znovu.