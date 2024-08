Jak poznáte seriózní seznamku? Třeba podle amatérských fotek

Do dluhů se lze dostat nejen půjčováním peněz. Cesta k nim může vést i přes podvodnou online seznamku. Stačí se na ní zaregistrovat a nepřečíst si předtím obchodní podmínky.

Co mají společného podvodné seznamky?

Falešné profily, stažené fotografie

Podvodné seznamky se pyšní profesionálními fotografiemi atraktivních zájemců, kteří hledají lásku. Neméně lákavý je i jejich profil. Zda je pravý, nebo nikoli, zjistí návštěvník až při pokusech o seznámení. Nejdříve však musí zaplatit za služby.

Stažené fotografie lze poznat okamžitě. Vypadají-li profesionálně, atraktivně, doporučuje se ověřit si jejich pravost i aktuálnost. Stačí je nahrát na webovou stránku Images.google.com nebo na Tineye.com.

Příliš mnoho nápadníků

Podvodné seznamky se pyšní nejen velkým množstvím atraktivních nápadníků. Zaregistrovaní návštěvníci dostávají často upozornění na potenciální shody a lajky. Rovněž jim chodí od jejich protějšků mnoho zpráv, za které si nechají neféroví provozovatelé seznamky draze zaplatit.

Uživatelé seznamky mají falešný pocit, že je o ně velký zájem. Ve skutečnosti si však často píší s robotem, případně s placeným copywriterem, jehož cílem je udržet uživatele na seznamce co nejdéle. Podivný slovosled, odlišné informace, které si navzájem odporují, to by mělo uživatele varovat.

Automatické prodlužování členství

Oblíbený trik podvodníků provozujících online seznamky je automatické prodlužování členství. Zájemce nalákají na výrazně zvýhodněné zkušební období v délce zhruba jednoho měsíce. Po jeho skončení seznamka členství automaticky prodlouží na několik měsíců. Za to si však naúčtuje mnohem vyšší částku. Informace o automatickém prodloužení je na webu uvedena téměř nečitelným písmem.

Uživatelé se potýkají také s problémem ukončení členství v seznamce, která s ním přestane komunikovat. Mnozí lidé to řeší smazáním svého účtu na seznamce. To však k ukončení členství nestačí. Je nutné ho vypovědět písemně.

Uživatel obvykle zjistí, že má svou výpověď poslat do nějakého P. O. Boxu někam do zahraničí. Potvrzení o jejím přijetí nedostane a seznamka mu stále strhává poplatek za členství i za různé služby. Proto se doporučuje obrátit se na některou ze spotřebitelských organizací v naší republice.