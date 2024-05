Holka holce rozumí? Ženská přátelství jsou možná složitá, ale důležitá

Znáte ten starý vtip, jak se loučí trojice žen a trojice mužů? Holky se objímají, samé „měj se krásně, zlatíčko“ a „brzo se uvidíme, lásečky“, a jakmile za jednou z nich zapadnou dveře, druhé dvě spustí: Ta vypadá, co? Se nedivim, že od ní Pavel odešel.

Kluci se loučí laskavými slovy „chcípni, hovado“, „sám chcípni, vole“. A jakmile za kamarádem zapadnou dveře, shodnou se: Stejně je to dobrej kluk, co?

Vím, je to karikatura, ale dlouho jsem měla pocit, že na ní něco je. K ženské soudržnosti musíme dozrát. A pár desítek let to obvykle trvá.

Připadá mi to v něčem podobné oblíbenému dilematu, jestli ženy chtějí hodné muže, nebo všehoschopné hajzlíky. I v tomto případě hraje roli věk a zkušenosti. Třináctileté puberťačce bude nejspíš imponovat největší průšvihář z osmičky a hodný milující spolužák pro ni bude obtížným hmyzem. Ale pokud jí tato preference vydrží do dospělosti, už to znamená, že s ní není něco v pořádku (a také jí to nevěstí šťastnou budoucnost).

S ženským přátelstvím je to podobné, i když prozření obvykle přichází o něco později. Většinou v době, kdy se trochu zklidní takové to soutěžení o samečky. Teprve tehdy, kdy se většina z nás buď usadí ve vztahu, nebo zhodnotí, že bez chlapů se žije líp, začneme vnímat jednu zásadní věc. Že i holky pro nás mají velkou cenu.

Často říkáme větu „já se vždycky kamarádila s klukama“. I když si uvědomuju, jak je to ošklivé vůči ženskému plemeni, dlouho jsem byla přesně tento případ. S kluky jsem se cítila víc uvolněná, méně sledovaná a hodnocená. Holky, se kterými mi bylo stejně příjemně, se tenkrát daly spočítat na prstech jedné ruky.

Naopak teď, když je mi kolem padesátky, už se tak cítím skoro se všemi ženskými kolem sebe. Kolegyně Andrea nám nedávno vyprávěla příběh, který je vlastně typický: „Já Ivanu dlouho nesnášela, protože jsem viděla, jak se líbí Martinovi. A on vůbec nevnímal, že to vidíme! Dokonce i když jsem tam byla já a Ivanin Petr, naše malý děti běhaly kolem, on na ni čuměl jak na Panenku Marii! Jenže to je dávno minulost. A taky mi došlo, že ona to nedělala naschvál, byla prostě sama – spíš bych měla vinit Martina. Ale oni spolu nejspíš ani nic neměli. A vlastně je hezký, že jsme spolu s Martinem zůstali, i když máme za sebou toto období… Takže co, to už fakt není důležitý.“

Jejich děti jsou už dospělé a holky společně cestují po světě. Prostě se to tak vyvinulo, protože jim se chce spíš wellness, zatímco Martin s Petrem si víc užívají horská kola. Všichni se znají třicet let. Nedávno tu ožehavou dobu probrali při grilovačce, a ačkoli by to mohlo být třaskavé téma, vlastně se mu všichni zasmáli. Už je to zkrátka minulost.

Ivana s Andreou si následně naplánovaly výlet do maďarských termálů. Když je vidím spolu, je mi jasné, jak cenné je holčičí kamarádství, které překonalo všechny překážky bujného a žárlivého mládí. Najednou víte, že tu druhou potřebujete aspoň občas vidět a že budete mít vždycky na co navázat. A že si pomůžete, když přijde ta správná chvíle.

Právě proto, že holka holce rozumí až do morku kostí, je pro nás ženské kamarádství zásadní. Mám štěstí, že můj muž je i můj nejlepší kamarád. Jeho věcný a praktický pohled mi vždycky pomůže, když jsem plná obav a neklidu. Ale i když je z dřívějších vztahů naučen ženám neodporovat (nemá to cenu, víme!), cítím občas neviditelně pozdvižené obočí nad mým emotivním prožíváním některých situací.

Když tu samou příhodu vyprávím holkám, chytají se za hlavu a vykřikují „to si děláš srandu?!, to neni možný!“, protože mezi řádky vyprávění cítí přesně to, co já. Je stará známá věc, že ženská ženské zkrátka vidí pod pokličku. Tato úžasná schopnost se dá využívat k dobru i ke zlu, jak mnohá z nás zažila. Víme přesně, jak tu druhou zranit na nejcitlivějším místě, zatímco zbytek společnosti postřehne jen nevinný vtípek. A takovému nevinnému vtípku se ani nedá bránit, protože byste byla za hysterku – i to je součást kalkulovaného účinku. Co blázníš, takhle jsem to vůbec nemyslela, jsi v pohodě?

Aby přátelství fungovalo Bavte se otevřeně a na rovinu, ale nedělejte si z té druhé psychoterapeutku.

Odolejte jakémukoli pokušení pomlouvat, žárlit nebo si „lézt do zelí“. Je to lidské, ale přátelství to nepomůže.

Respektujte svou kamarádku takovou, jaká je. Nesnažte se ji předělat k obrazu svému.

Obzvlášť urážlivě by tuto tajnou schopnost měly využívat matky a tchyně. Už jen proto, že „nevinným vtípkem“ pronesená kritika jejich dceru/snachu často zastihne v dost nekomfortní situaci. V době, kdy se dostaneme do pozice babičky, je nám obvykle mezi padesátkou a šedesátkou – a našim mladým kolem třiceti. Je zvláštní, jakou ztrátou paměti někdy starší generace trpí.

Ono je totiž snadné soudit neschopné mladé matky, když sama máte děti z domova pryč, klidnou a usazenou práci a byt, ve kterém jste už třicet let. Většina z nás ale zažila i dobu, kdy jsme nevyspalé v pokecaném tričku překračovaly rozházené hračky, držíce v ruce telefon, do kterého nadává šéfová, že jsme prošvihly účetní uzávěrku.

Jenže složenky se samy nezaplatí… Další obětí moralizování bývají naopak mladé dámy, které nenaplňují osvědčený vzorec „po třicítce vdaná a dvě děti“. Někdy to zkrátka nejde tak snadno, „moudra“ rozdávaná babičkami jsou v těchto situacích často poslední kapka.

Nepřestane mě udivovat, proč ženy jiným ženám tolik nakládají. Samy dobře víme, jak těžké bývá splnit všechny nároky okolního světa. Tak proč tak pečlivě hlídáme ostatní holky, jestli jsou ONY dostatečně dokonalé? Místo abychom se na to všechny společně vykašlaly?

A když se vrátím ke generační propasti – proč přejeme těm mladým, aby si prošly stejným stresem, jaký kdysi ničil nás? Nebyl by balzám na všechny duše, kdyby babičky naznačily maminkám, že je úplně jedno, jestli mají zapatlané dveře, zahradu porostlou plevelem a jídlo z KFC?

Vzpomínám si na svou moudrou tchyni v době, kdy jsem měla malé děti já. Coby celoživotní Pražačka se sice chytala za hlavu, když jsme se rozhodli odstěhovat do rozpadlého venkovského domu s vyschlou studnou a suchým záchodem, ale naše rozhodnutí respektovala (co jí taky zbývalo). Před třicítkou je idealismus vůdcem a my toužili po životě na venkově. Záhy bylo jasné, že jsme neodhadli svoje finanční, duševní ani fyzické síly, jenže už nebylo cesty zpět.

Tchyně byla dáma velkého světa. Pracovala na ministerstvu a přednášela na lékařských konferencích po celém světě. S odstupem času jsem si naprosto jistá, že u nás doma vždycky trpěla jako zvíře.

Nedala to ale nikdy znát. Přijela, dala si se mnou v kuchyni kafe a vytáhla děti ven, čímž mi dopřála vzácnou chvilku klidu. Hromady prachu na nábytku zkrátka neviděla. Tedy viděla, já vím. Ale taky viděla, že jsem na pokraji zhroucení. Takže nic nekomentovala a dělala, co je potřeba. Dodnes si myslím, že mi tenkrát tak trochu zachránila život.

Vytvořit si přirozené sesterstvo zní jako nějaký ezoterický blábol, ale ve skutečnosti je to přesně to, o co by nám mělo jít. Neznamená to, že bychom se měly scházet při úplňku v bílých hábitech kolem posvátných kamenů. Tedy, pokud to takto cítíte, jděte do toho! Pro nás praktické bytosti je ale sesterství něco jiného. Každá z nás na cestě životem nasbírá partu holek, které se třeba ani navzájem neznají, ale spojuje je podobný pohled na svět.

Žena ženě vidí do karet. Jenom další holka může pochopit, co prožíváme v hormonálně náročných dobách (tedy tehdy, kdy kolem nás naši muži chodí po špičkách).

Dobrá kamarádka také umí poznat, kdy se začínáme chovat špatně samy k sobě, a dokáže nám to bez obalu říct. Umí i taktně mlčet, když tuší, že by pravda k ničemu dobrému nepřispěla. Situace, které prožíváme, jsou si dost často podobné. Kdo jiný by měl odhadnout správné řešení? A podržet nám hlavu nad vodou, když se začínáme topit, ale nikdo kolem nás si toho ještě nevšiml?

V časopisech se občas objevují seznamy, co všechno by měla žena zvládnout, než jí bude třicet, padesát či sedmdesát let. Jakkoli s tím bytostně nesouhlasím (život žádné z nás se nedá vtěsnat do takových tabulek), ráda bych navrhla jednu věc. Ke všem těm úkolům typu „naučte se francouzsky“, „pořiďte si koženou kabelku“ nebo „adoptujte dítě z Afriky“ si přidejme jeden opomíjený, ale hodně důležitý: Pojďme budovat podpůrnou holčičí síť. Je to to nejlepší, co pro sebe navzájem můžeme udělat.