Příběh čtenářky: Říká se, že láska hory přenáší a ta pravá vydrží vše. Jenže co když máte vedle sebe někoho, kdo vás miluje, rozesmává, sdílí s vámi život, ale nikdy nepřestává mluvit? Eva (28) se musela rozhodnout, zda má vztah plný slov šanci přežít. O to víc, když její duše začala toužit po chvílích klidu. Když se Eva seznámila s Markem (33), věřila, že našla toho pravého. Marek byl vtipný, inteligentní, srdečný a měl dar slova, kterým si ji hned získal. Zpočátku ho obdivovala – jeho schopnost okomentovat cokoli, dodat každé situaci špetku humoru nebo trefný postřeh byla osvěžující. Smála se jeho glosám v kině, když šeptem ironizoval přehnané filmové scény. Bavilo ji, že dokázal vykreslit i obyčejnou snídani jako kulinářské drama. Jenže časem se začal proud slov měnit z kouzelného šepotu v neutišitelný vodopád. Z každého společného sledování filmu se stalo soukromé rozhlasové vysílání. „Tohle nedává smysl,“ zasyčel během emotivní scény. „Kdo by ve skutečnosti řekl něco takového?“ V kině se lidé otáčeli, doma musela Eva film zastavovat, aby slyšela dialog. I při procházkách Marek neustále komentoval okolí – barvu lavičky, vzhled cizího psa... Nedokázal mlčet. Ani na chvíli. Eva se po čase přistihla, že touží po tichu víc než po jeho společnosti. Zkoušela to řešit. Prosila ho o chvíle klidu, navrhovala „tichá“ pravidla při filmech. Usmál se, slíbil… A za pět minut začal znovu. Říkala si, že přece kvůli slovům nemůže opustit vztah, ve kterém jí jinak nic nechybí. Ale chybělo. Chyběla jí možnost nechat myšlenky plynout, slyšet vlastní dech. Místo toho jí v hlavě zněl jeho hlas, i když tam nebyl. A tak když jednou opět poznámkoval děj dokumentu, vstala a řekla: „Potřebuju ticho. A myslím, že ty mi ho nikdy nedáš.“ Odešla s pocitem úlevy a smutku zároveň. Láska někdy nestačí. Někdy potřebujeme někoho, kdo ví, kdy mlčet.