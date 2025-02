Část 1/12

Berani (21. 3. – 20. 4.)

Toto impulzivní znamení si s objektem své touhy s chutí zažertuje. Přesně podle rčení „co se škádlívá, to se rádo mívá“. Možná vám to přijde trochu dětinské (v první třídě kluci tahali holčičky za copy, a ještě o pár desítek let dříve jim ty copy tajně namáčeli do inkoustu, aby jim projevili své sympatie), ale taková už je povaha Beranů. Aspoň si spolu užijete legraci. A žádné strachy, na romantická gesta později zcela jistě také dojde.