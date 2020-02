Špatné načasování

Lidem je dáno chtít začínat novou etapu života s něčím novým, nikoli postaru. Do nového bytu se nám nechce stěhovat starý nábytek, do nového zaměstnání si koupíme aspoň novou propisku a do nového roku se nabízí vstupovat taky s nějakou pozitivní změnou, trochu jako nový člověk. A tak si dáváme různá předsevzetí.

Nejčastěji držíme diety nebo se snažíme cvičit. Jenomže pro tyhle změny není zima zrovna ideálním obdobím. Když je chladno, toužíme po vydatnější stravě a do pohybu se nám nechce, organismus se snaží chránit si energii na zahřátí a na „přežití do jara“. Navíc imunita musí překonávat nájezdy virů a bakterií. Se sportem nebo snižováním váhy je tedy většinou lepší začít na jaře nebo v létě, kdy našim tělům nevadí například přijímat „ochlazující“ čerstvou zeleninu.

Nicméně, i zima je dobré období na to, začít žít zdravěji a pravidelněji. Tedy nejde o všelijaké diety a dávky zběsilého sportování, ale o nastavení jídelníčku, spánku a přiměřených pohybových aktivit.

Nulová motivace

Kdy jste nejvíc zhubli? Když jste se chtěli vejít do krásných šatů, dopnout se do saka, vypadat dobře v plavkách a na svatebních fotografiích anebo získat pozornost vyvolené osoby. Tam jde najednou všechno lehce.

Víme o tom, že hodně motivace potřebují děti: Když budeš cvičit na housle, koupíme ti kolo. Až se naučíš fyziku, půjdeš ven. Ale i dospělí jsou na tom stejně. Než začnete s nějakou změnou, která vám dá zabrat, vymyslete si pro sebe motivaci a odměnu. Vaše vůle si dá víc říct, když si slíbíte nějaké ocenění.

Nepromyšlené akce

Bývá to stále stejná písnička. Mnoho lidí si slíbí, že od nového roku bude méně jíst. Pak se ale stačí podívat do lednice nebo do spíže, objevit zásoby od svátků, říct si, jak by bylo hanebné plýtvat jídlem, a je po předsevzetí.

Každá změna by se měla nejdříve promyslet. Kdy na ni budeme mít víc síly? Jak si zařídíme život, abychom vydrželi? Shazujete kila? A máte už vymyšlené, co budete obědvat v práci? Nebo čím je pro vás nejlepší zahánět hlad? Co je zdravější a výhodnější než otrocké počítání kalorií? Zvolíte jinou cestu do zaměstnání, abyste nechodili kolem voňavého pekařství nebo cukrárny? Pokud si dopředu nezodpovíme důležité otázky a nepřipravíme si na sebe účinnou taktiku, může být naše snaha marná.

Hodně lenivá vůle

Někdo má odjakživa pevnou vůli, jiný si zase odpustí a povolí kdeco. V tomhle směru nejsme stejně vybaveni. Vůle se dá ale trénovat podobně jako svaly nebo paměť. Stačí každý den malé cvičení, překonání nějaké drobné nechuti, dodržení plánu nebo zásady.

Nechce se vám dávat večer nádobí do myčky, stačí ráno? Překonejte se a udělejte to hned. Nabízejí vám na návštěvě další kousek báječného koláče? Řekněte ne. Rozhodli jste se chodit dřív spát a nevysedávat u počítače nebo televize? Vypněte je tedy ve stanovenou hodinu, neodpusťte si žádné výmluvy!

Denně si povolujeme různé věci, kterých bychom se mohli zříct, a tak naše vůle leniví. Když pak opravdu potřebujeme něco změnit a není to pro nás lehké, vůle nás nechá ve štychu a dělá problémy. Co si proto dát předsevzetí, že budeme aspoň trochu trénovat vůli?