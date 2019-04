Drží vás za krkem

Když vás chytne za krkem, máte vyhráno. Dotyčný tímto “hmatem” dokazuje, že jste ženou, kterou chce hýčkat, především pak ochraňovat. Možná z jeho úst ještě láskyplné vyznání nevzešlo, ale zajisté vás má rád. Muž takto okolí dává najevo, že ta, kterou drží, je jeho vyvolenou. Běda komukoliv, kdo se přiblíží. Jakékoliv dotyky jsou vyznáním náklonosti. Pokud vás tedy neosahává neohrabaným způsobem. Tam jde muži pouze o jedno. Láska to není.

Nechá vám poslední sousto

Nejromantičtější gesto, které muž může udělat. Pánové tvorstva se neradi dělí, zvláště o jídlo. Pokud vám nabídne poslední kousek ze svého talíře, neodmítejte. Podívejte se mu očí a přijměte. I tehdy, když vás jeho pokrm neláká. Odměňte ho sladkým úsměvem. Toto nádherné vyznání berte jakoby říkal “Miluji tě!”

Bere vás na místa, ke kterým má vazbu

Až se příště budete procházet a on vám bude vyprávět, co zde prožil, máte důvod být šťastná. Odhaluje soukromí, což je mužů vzácnost. Očividně jste se pro něj stala součástí života, se kterou do budoucnosti počítá. Pozorně jeho slovům naslouchejte, ptejte se. Musí cítit, že vám není v tomto směru lhostejný. Jinak by se mohl uzavřít do sebe. Nezapomeňte mu říci, jak se vám den po jeho boku líbil.

Kouká se přímo do očí

Upřímnost poznáte podle toho, jestli vám dotyčný kouká do očí. Pokud uhýbá pohledem, lže, něco skrývá. Na druhou stranu může být jen stydlivý. Zkuste jeho ostychy překonat vlídným dotykem. Postačí se letmo dotknout jeho paže, usmát se. Hlavně mu dejte čas. Jestli i po dalších dvou schůzkách bude očima bloudit po okolí, nechte ho plavat. Oční kontakt je velmi důležitý!

Jen tak napíše, zavolá

Nepřipomínejte mu, že byste byla ráda, kdyby vám více psal či volal. Nechte na něm, kdy vás bude kontaktovat. Pokud budete žadonit o komunikaci, je to na škodu. Možná se vám neozve dva, tři dny, nemusíte ihned plašit. Pokládat si otázky, co je špatně. Není v tom nic zásadního. Někteří muži zkrátka nejsou na to si SMSkovat několikrát denně. Až se ozve, neodepisujte hned. Odpověď mu pošlete klidně až za hodinku. Uvidí, že nečekáte pouze na něj. Bude vás chtít dobývat. Hlavně, což je důležité, když získá lehkou nejistotu, bude nad vámi více přemýšlet. Zaryjete se mu pod kůži. I jediná zpráva, kterou pošle “jen tak”, je znakem, že na vás myslí.

Zeptá se, jaký jste měla den

Komunikace je mezi lidmi důležitá. Člověk, kterého nezajímáte se nebude tázat, jaký jste měla den či co je nového? Takové otázky pokládají muži ženám, na kterých jim záleží. Chtějí být v případě špatně prožitých chvil nápomocní. Je to gesto vyzrálého jedince.

Ví, co máte ráda

Nebuďte překvapená z to, že si pamatuje, jak nerada máte rajčata, nechutná vám okurková limonáda, salát si dáváte bez ančoviček. Je to důkazem, jak vás poslouchá. Není mu lhostejné, co říkáte. Jedná se o muže, pro kterého jste už nyní prioritou číslo jedna.

Svěřuje vám své pocity

Muži se obecně neradi svěřují. Problémy si řeší sami, dusí je. Nechtějí okolí ukázat, že jsou slaboši. Proto, když se začne svěřovat s tím, co ho trápí, mlčky poslouchejte. Nechte ho se vymluvit. Můžete ho vzít za ruku, ale neobjímat! To je gesto příliš ženské, mohl by si připadat nepatřičně. Rozhodně jeho problémy nezlehčujte, ač budou podle vašeho soudu malicherné. Buďte ráda, že se svěřuje. Je to velký krok ke krásnému a důvěrnému vztahu.