Čím si jen získat srdce ženy? Milí muži, tak komplikované to rozhodně není! Přečtěte si, co na něžné pohlaví při flirtování nebo na schůzce skutečně zapůsobí a čeho si všímá. A také vám prozradíme, čeho byste se měli vyvarovat.



Máme rády upřímné muže

Váš profilový obrázek na Instagramu nebo Facebooku slibuje vypracovaného Brada Pitta, ale ve skutečnosti máte pivní mozol? Na fotce to předvádět nemusíte, klidně zůstaňte sami sebou! Muži by si nikdy neměli hrát na někoho, kým nejsou, jen kvůli tomu, aby získali nějakou ženu. Přejeme si autenticitu. Ať už jde o finance, vztahový status nebo drobné zdravotní problémy: Ten, kdo hraje s otevřenými kartami a přizná své slabé stránky, působí mnohem sympatičtěji. Vždyť přece nikdo není dokonalý!

Chceme poznávat hezká místa

Pizzerie za rohem nebo zajímavá nová hospůdka? Proč ne? Rande se přece nemusí odehrávat v drahé michelinské restauraci jen pro dobrý dojem. Chceme mít pocit, že jste si udělali čas a přemýšleli o tom, co by se nám mohlo líbit.



Líbí se nám slušné chování

Přijít včas na schůzku svědčí o respektu a vyjádření uznání. Muž musí vědět, že nejde jen o jeho čas, ale také o čas ženy. Něco takového by pro něj tedy mělo být stejnou samozřejmostí jako třeba pomoct dámě do kabátu, říkat „prosím“ a „děkuju“, neskákat jí při hovoru do řeči a otevřít jí dveře od auta. Zní to staromódně? Ale tak to určitě není! Džentlmeni nikdy nevyjdou z módy.

Oceňujeme projevený zájem

Mluví jen o sobě, nebo se toho chce hodně dozvědět o nás? Dívá se nám hluboce do očí, nebo odvrací pohled? Projevuje zájem o něco, co je pro nás důležité, nebo se snaží změnit téma? Pánové, vědět, že se o nás skutečně zajímáte, je tak příjemné! Myslete na to. Platí to ale samozřejmě i obráceně. Pro každého je důležité, když může vést s partnerem příjemné intenzivní rozhovory, ve kterých by měl mít své místo také humor. Koneckonců – nikdo nestojí o škarohlídy, kteří si stále na něco stěžují.

Moc rády přijímáme lichotky

„Líbí se mi tvé ďolíčky, když se usmíváš!“, „Báječně se oblékáš!“ – z takových vět se nám podlamují kolena. Komplimenty vytváří pocit blízkosti a důvěry. Nikdy by ale neměly být banální nebo lascivní. Když muž něco ženě chválí, a může to být i nepatrný detail, dokazuje tím také, že je velmi pozorný. Váš protějšek ve vás opravdu vidí dámu svého srdce! Přistupte na flirt! Mohlo by se z toho něco vyvinout…