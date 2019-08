Když flirtuje žena

Říká se, že ženy mají až padesát rafinovaných způsobů, jak upoutat pozornost muže, jenomže častým problémem bývá mužská nechápavost. Něžnější pohlaví tak musí často využívat své herecké nadání na maximum a občas i dost přehrávat, než to vyvolenému „objektu“ konečně dojde.

Oční kontakt: Pokud pohled trvá čtyři vteřiny a nepatrně déle, jde o flirt. Žena musí ale tento pohled v kratších intervalech opakovat. Jasným signálem, že má žena zájem, je i olíznutí rtů či pootevřená ústa (nepočítá se to ve chvíli, kdy má dáma před sebou zákusek).

Doteky: Když si žena v přítomnosti muže, který ji zajímá, prohrábne vlasy, upraví oblečení, přejede rukou po šíji nebo po stehnech, celkem jednoznačně říká: „Chci tě!“

Linie těla: Ve chvíli, kdy chce zástupkyně něžného pohlaví přitáhnout pozornost mužů v okolí, napřímí se a prodlouží linii těla. Aby zvýraznila své přednosti, může se i lehce zavlnit v bocích. Zpravidla se koleny natočí směrem k muži, který ji zajímá.

Hračičky: Svou náklonnost ženy dávají muži najevo i tím, když si v jeho přítomnosti začnou s něčím hrát. Může jít o pohrávání s vlasy, se skleničkou, prstýnkem… (Pokud možno ne se snubním!)

Zápěstí: U žen hraje při seznamování velkou roli. Zápěstí je považováno za silnou erotogenní zónu, a pokud ho žena při kontaktu s mužem odhalí, ten ji smí oslovit.

Víte, že... ... o tom, jestli bude další rande, rozhoduje i barva oblečení? Podle studií muži nejhůře reagují na ženy ve žluté a hnědé, nejlépe naopak na dámy oblečené v červených či modrých šatech. Ženy zase většinou moc nenadchne muž v růžové či žluté. Nejlépe u něžného pohlaví pánové zabodují, když si oblečou šedou nebo černou. Jedno z deseti evropských dětí je podle studií počato v posteli z Ikey. Víc než třetina známostí na jednu přeroste v dlouhodobý vztah. Při seznamování se nepřitahují protiklady, ale velmi podobné typy. Podle některých studií si dokonce vybíráme partnery s velmi podobnou DNA.

Když flirtuje muž

Na rozdíl od žen, které se snaží působit jako křehká stvoření, aby daly najevo, že jsou dostupné, muži chtějí vyvolat dojem, že jsou silní a dominantní. Oproti ženám sice mají omezený počet triků, avšak ženám, které zpravidla dokážou v mužích číst mnohem lépe, než je to opačně, i náznaky stačí.

Oční kontakt: Pánové tvorstva většinou tento trik neumí používat stejně nenápadně a rafinovaně jako ženy, a tak výsledkem často bývá, že na ženu déle a více zírají. A to ji většinou znejistí. Takže klid, milé dámy. Až na vás bude v baru zase nějaký „týpek“ civět, není to proto, že byste měly špatně zapnutou halenku nebo něco mezi zuby – zkrátka se mu líbíte a neví, že upřený pohled by neměl překročit pět vteřin.

Doteky: Mladší muži si při kontaktu s vyhlédnutou „obětí“ můžou prohrábnout vlasy, starší si často (podobně jako ženy) začnou upravovat oblečení (kravatu a límeček – víc, prosíme, ne).

Linie těla: I muži se snaží při flirtování s vyvolenou dámou narovnat, ovšem není to proto, aby prodloužili ladnou linii svého těla, jako spíše z toho důvodu, aby dali najevo svou sílu a dominanci ostatním „samcům“ v teritoriu. Narovnají se, vypnou hruď, zatáhnou břicho a zvednou bradu, někdy se dokonce také rozkročí o něco více, než je obvyklé, aby tak zdůraznili své mužství (nebo si zaháknou palce za opasek). Koneckonců, fígl se zvýrazňováním své chlouby dělají všichni primáti.