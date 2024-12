Sex ve vaší hlavě? Erotické fantazie vám mohou zlepšit život

Stává se to a nedá se tomu ubránit. Někdy si prostě při těch nejintimnějších chvílích představujete, že jste někde jinde a také s někým úplně jiným, než je váš partner. Ale to není důvod k panice. Rozhodně to neznamená, že ho chcete vyměnit.

„Sexuální fantazie jsou zcela běžné, zejména v dlouhodobých vztazích,“ uvádí uznávaný sexuolog Petr Weiss a pokračuje: „Po dvaceti nebo třiceti letech si samozřejmě muž může představovat, že má v posteli někoho jiného, třeba Angelinu Jolie nebo dnes už spíš Margot Robbie.“

Užít si s celebritou? Ale bez všeho!

Průzkumy navíc ukazují, že barvitější „nemravné filmy“ se odehrávají v myslích dam. „Je to proto, že u žen hrají fantazie podstatně větší roli při sexuálním vzrušení,“ vysvětluje Weiss.

Problém je, že se za to často stydí nebo to berou jako podvádění. Pokud patříte do této skupiny, zůstaňte klidné.

„Ženy sice hodně řeší, jak se vyrovnat s tím, že v posteli myslí na jiného muže, a mají pocit viny. Ale zbytečně,“ souhlasí Petr Weiss.

Má to ale jednu podmínku. „Ženy nabádám, aby nikdy neříkaly, na co při sexu myslí, protože jejich muži v lepším případě přijdou o sebedůvěru a v horším začnou zbytečně řádit.“ Sexuolog proto razí pravidlo: nevěru a sexuální fantazie nikdy nepřiznávat. Podle něj totiž mohou takové sny navíc pomoci sexuálnímu životu obou partnerů. Vždyť není hřích si něco představovat.

A co to bývá nejčastěji? Když opomeneme onen sex s celebritou, máme i další „trendy“. Na prvním místě je možná trochu překvapivě sex s víc než jedním partnerem. Důvod je nasnadě.

„Pro lidi je šance na to, že po nich bude toužit hned několik jedinců najednou, ohromně vzrušující,“ tvrdí sexuoložka Gigi Engle. Možná se vám ale v tom případě nedostává dostatek pozornosti od vašeho reálného vyvoleného a mohli byste se to pokusit změnit.

Snění může zvýšit sebevědomí

Druhou častou představou je adrenalinové milování na nezvyklých místech. „Většinou o něm sní lidé, kteří by se na taková místa nikdy nedostali, protože z nich mají strach. A odříkaný krajíc je láká,“ tvrdí odbornice.

Fantazie jim dodává sebevědomí a oni jsou pak v posteli nezřídka odvážnější. Stejně tak sní hodně lidí o drsné a ostré erotice. „Líbí se to hlavně těm, kteří nejsou v životě velcí loktaři a mají spíše submisivní roli. Toto je tak pro ně něco nového,“ dodává expertka.

Pozor, platí to i obráceně. Jedinci s velkou kontrolou a mocí často sní o tom, že jsou v ložnici zcela podřízení někomu jinému a někdy se nechávají i bít.

Jak vidíte, erotickým fantaziím se meze nekladou. A to, že ji podporujete a máte, může pěkně okořenit vaše erotické hrátky. Anebo aspoň vylepšit pocit, který máte ze sebe a ze svého života. A o uvolnění a radosti je sex především.