Vulgarismy

Žena se slovníkem dlaždiče, hrůza… Jasně, každému tu a tam ujede nějaké to sprosté slovíčko, jenže některé slečny si myslí, že čím vulgárnější budou, tím lépe. Mají za to, že jsou “viditelnější”, a pro mužskou populaci zajímavější. Domněnka je to úsměvná. Pánové tvorstva totiž dámy s takovou mluvou absolutně nesnášejí. Pokud tedy chcete být středem pozornosti, zkuste to jinak. Dávejte si větší pozor na ústa.

Opravdu chcete být drsná holka, které se muži budou bát?

Chlapecké chování

V dnešní době mladé ženy ztrácí typickou něžnost. Snaží se přiblížit, zároveň tak zalíbit pánům. Neuvědomují si však jednu zásadní věc, nikoho tím neokouzlí. Sedět s roztaženýma nohama, i když máte džínsy, plivat, oslovovat se navzájem “kámo”, není vůbec hezké, ani drsné, a už vůbec holčičí. Uvědomte si, že muži nás milují právě kvůli našemu jemnému chování. Raději budou s plačtivou hysterkou, než s babochlapem…

Tetování a piercing

Tetování je teď hrozně cool, jste si však jistá, že se vám vybraný motiv bude líbit i za deset, dvacet let? Pokud nutně tetování potřebujete, zvolte decentní obrázek, který budete moci časem nechat předělat. Doba, kdy jej budete chtít dát pryč přijde, to nám věřte. Vždy si vybírejte kvalitní salóny, kde vám náušnici, tetování udělají. Takové to frajerské píchání piercingů nažhavenou jehlou je sakra bolestivé a nebezpečné! U tetování navíc platí, že je potřeba kvalitního umělce. Otřesné rozklepané linky, rozpité barvy, prapodivné vzorce jsou rozhodně levné, to je ale tak nějak vše. Žádná paráda to není!

Není tetování jako tetování...

Ty, co se rvou

V každé partě se najde alespoň jedna rádoby hustá holka, co se nebojí dát druhým po tlamě. Pánská část ji možná svým způsobem opěvuje, ale chodit s takovou drsňačkou nechtějí. Rvačky jsou doménou mužů. Jakmile převezmete jejich roli, stáváte se dobrým kámošem, ne holkou na vztah. Hlavně prát se je tak moc ubohé!

Rvačky přenechte pánům!

Holka pro všechny

Možná zbožňujete přízeň chlapců, máte kolem sebe samé krasavce, ale to ještě neznamená, že si s každým musíte začít. Jste mladá, užívejte si, ale všeho s mírou. Nebo snad chcete být všem pro smích, aby si na vás všichni ukazovali, posmívali se a nadávali do lehkých slečen? Určitě ne. Naučte se znát svoji hodnotu, tím tak stoupnete v očích okolí.

Alkohol a drogy

Každý, kdo byl náctiletý si zakoketoval s alkoholem, cigaretami, někteří i s drogami. Jasně, říká se, že zkusit se má vše, nepoznáš, nevíš, není to ale pravda. Věřte, že o nic zásadního nepřijdete, když si nedáte extázi, čtyři lajny koksu za noc, atd. Zvláště u drog a alkoholu buďte opatrná. Zde je velmi tenká hranice, kdy lze snadno sklouznout do těžké závislosti. Nikdy se nenechte do ničeho tlačit. Každý experiment se nemusí vyplatit, což by vám potvrdilo nespočet osob s negativní zkušeností. I oni věřili, stejně jako vy, že to budou mít pod kontrolou, chtějí se jen pobavit, a jak to dopadlo? V lepším případě ublížili všem, které tolik milovali, přišli o vše, co budovali…