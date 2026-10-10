Rozbitá tvářenka
Tvářenku rozdrťte na prášek a smíchejte s pár kapkami 60% lihu. Kašičku natlačte do pouzdra tvářenky, překryjte papírovým ubrouskem a pomocí mince ještě pevně přitlačte ke dnu.
Krabičku nechte otevřenou přes noc, aby alkohol vyprchal. Ráno bude tvářenka tuhá a opět připravená k použití.
Stíny napadrť
Rozbité oční stíny opatrně sesypte do mističky a využijte jako základní barvivo pro výrobu tekutých očních linek. Stačí, když štětec namočíte fixačního spreje a naberete trochu prášku, a můžete začít s líčením! Toto domácí líčidlo je kvalitní a dlouho vydrží.