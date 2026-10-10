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Kosmetická katastrofa v kabelce. Jak zachránit poničená líčidla?

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  4:30
Spadl vám pudr, paleta s očními stíny nebo se vám ulomila rtěnka? Všechny tyto drobné nehody se dají s trochou štěstí opravit. Tady je pár návodů, jak na to.
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Tvářenka Soft Focus Blurring Blush s výtažky z protěže alpské, mořské řasy a...

Rozbitá tvářenka

Tvářenku rozdrťte na prášek a smíchejte s pár kapkami 60% lihu. Kašičku natlačte do pouzdra tvářenky, překryjte papírovým ubrouskem a pomocí mince ještě pevně přitlačte ke dnu.

Aktuální číslo

Tina

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Krabičku nechte otevřenou přes noc, aby alkohol vyprchal. Ráno bude tvářenka tuhá a opět připravená k použití.

Stíny napadrť

Rozbité oční stíny opatrně sesypte do mističky a využijte jako základní barvivo pro výrobu tekutých očních linek. Stačí, když štětec namočíte fixačního spreje a naberete trochu prášku, a můžete začít s líčením! Toto domácí líčidlo je kvalitní a dlouho vydrží.



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