Proč mít žlutou barvu ve skříni?

V první řadě je potřeba říci, že žlutá barva sluší všem ženám. Je jedno, jestli jste zrzka, blondýna či bruneta. Preferujete sportovní či elegantní styl. Ani na postavě nezáleží. Ač by se mohlo zdát, že žlutá barva se špatně kombinuje, je to omyl! Naopak, vypadá skvěle s širokou paletou odstínů. Kromě toho, že je vysoce módní, stanete se díky ní nepřehlédnutelnou. Navíc muži milují sebevědomé ženy. A právě výrazné barvy jsou znamením, že jejich nositelka je hrdá, má svůj názor a jen tak se ničeho nezalekne. Další výhodou je, že pozitivnímu vnímání žluté, má vliv i na náladu. Až se příště budete cítit pod psa, nebo budete chtít rozptýlit nejlepší kamarádku, sáhněte právě po sluníčkových odstínech.

Jak ji kombinovat?

Fantazii se meze nekladou. Využijte toho, že jste mladá a můžete si dovolit i divoké variace. Pusťte se do módní divočiny, zkombinujte více barevných prvků pospolu. Neotřelý šmrnc získáte spojením smaragdově zelené a žluté. Sexy vzhled podpoříte červenou barvou. Ukažte, že jste pohodářka a ke žlutému topu oblékněte bíle kalhoty volného střihu s vysokým pasem. Muži nebudou vědět, kam dřív koukat, jestli na horní část těla nebo krásně tvarované boky a zadeček. Ryze jarní look vytvoříte květinovými šaty a žlutým svetrem či mikinou. Milujete pohodlí? Pak oblékněte po vzoru světových ikon žlutou teplákovou soupravu. Na večírku se stanete nepřehlédnutelnou v šatech zářivých barev.

Na co nezapomínat?

Rozhodně na doplňky! I naprosto nudný outfit můžete pozvednout do módních výšin za pomoci bot, kabelek a šperků. K praktické crossbody tašce se vyjímají tenisky na zvýšené podrážce. Oba trendy kousky musí být samozřejmě ve žluté barvě. Nebo alespoň jeden z nich by veselý odstín měl obsahovat. Atraktivně vypadají i hravé šátky do vlasů s originálním překřížením v přední části. Celkově jsou pokrývky hlavy momentálně in. Nezáleží, jestli to bude šátek, čelenka, klobouk nebo kšiltovka. Ani v jednom případě vedle nešlápnete.