Získejte svou krásu zpět s GESKE – bez návštěv salónu!

Technologie, která pečuje o vaši krásu

GESKE je více než jen kosmetická značka – je to inovátor v oblasti domácí péče o pleť. S patentovanými technologiemi a pokročilou patentovanou bezplatnou aplikací GESKE SmartAppGuided™, která vám umožní personalizovat rutinu péče o pleť podle vašich potřeb, se GESKE stává lídrem v oblasti krásy budoucnosti. Každá žena bude vědět přesně, jak svou pleť rozmazlit. A to vše v českém jazyce! K dostání je na e-shopu Geske a také na Dr.Max!

Vybrané bestsellery pro domácí péči o pleť

🔸 Sonický termo kartáček na čištění a masáž obličeje 6 v 1

Chcete se zbavit jemných vrásek a nečistot a zároveň pleť vyhladit? Tento multifunkční přístroj nejen čistí a masíruje, ale také tonizuje a rozjasňuje vaši pleť. Už žádné kompromisy – tento přístroj vám zajistí dokonale hladkou a svěží pleť.

🔸 Mikroproudová ultrazvuková špachtle 9 v 1

Rozlučte se s černými tečkami! Tento inovativní pomocník s funkcí exfoliace, hloubkového čištění a masáže pokožky pomůže vaší pleti zůstat zdravou a zářivou. Užijte si čistou, hladkou a pevnou pleť, jako po návštěvě salonu, kdykoli jen budete chtít.

🔸 Sonický masážní přístroj na oční okolí 6 v 1

Unavené oči po dlouhém dni před počítačem? Tento přístroj vám pomůže nejen s tmavými kruhy a váčky pod očima, ale díky funkci vyhřívání a ochlazování i s jemnými vráskami a rozzářením okolí očí.

Proč investovat do GESKE?

Každý přístroj GESKE nabízí mnohem víc než jen skvělý design. GESKE se pyšní svou filozofií udržitelnosti – na všechny produkty poskytuje až 15letou záruku, což je v oblasti kosmetických technologií naprosto unikátní. Je to investice nejen do krásy, ale také do dlouhodobé péče o vaši pleť.

Mezinárodní ocenění.

Ať už se jedná o masážní válečky, termo kartáčky nebo mikrojehličkové rollery, všechny tyto přístroje jsou navrženy tak, aby vám nabídly maximální komfort a výsledky, které si zasloužíte.

Kosmetické procedury na míru vaší pleti

Díky propojení s chytrou aplikací GESKE SmartAppGuided™ získáte individuální plán péče o pleť přímo na míru vašim potřebám. Nechte si pleť naskenovat a aplikace vám doporučí ideální ošetření a přístroje, které vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků. Ať už je to boj proti jemným vráskám, tmavým kruhům pod očima nebo mastné pleti, GESKE vám poskytne vše, co potřebujete pro zářivou pleť každý den.

GESKE: Revoluční péče o pleť z pohodlí vašeho domova