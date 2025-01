Zima kadeřím nesvědčí. Přinášíme každodenní vlasová pravidla

Masky jsou důležitou součástí péče o vlasy. Nepleťte si je však s kondicionéry. Zatímco ty se používají po každém umytí vlasů šamponem, masky se nehodí pro každodenní používání. Mívají bohaté složení s aktivními složkami, které pronikají hluboko do vlasu a působí na něj intenzivněji než kondicionéry. I masky by se měly používat pravidelně, ale ne při každém mytí, aby vlasy zbytečně nezatěžovaly.

Jde to i doma

Zdravá a spokojená vlasová pokožka je hodně důležitá a může nám k tomu dopomoci i peeling. Pokud nemáte po ruce speciální vlasový peeling, můžete si ho snadno vyrobit z domácích surovin. Postačí vám pár lžic třtinového cukru (ale stejně tak poslouží třeba mořská sůl), který smícháte s olivovým nebo jiným rostlinným olejem. Směsí velmi jemně a šetrně (pokožku hlavy při proceduře nepoškoďte) promasírujte kůži i vlasy od kořínků téměř ke konečkům (pozor na roztřepené konce). Potom vlasy umyjte vhodným šamponem a nezapomeňte na kondicionér.

Jaký lesk chcete pro své kadeře?

Snad každá chceme mít vlasy bohaté, zdravé a lesklé. Povrch vlasů, kutikula, je složená z malých tenkých šupinek. Uhlazená kutikula lépe odráží světlo a my to vnímáme jako lesk. Pokud je kutikula narušená nebo otevřená, vlasy nedokážou odrážet světlo a jsou matné. Důvody mohou být různé: nadužívání stylingových přípravků, nešetrné barvení, nadměrné vystavování vlasů UV záření, ale i znečištěné prostředí, tvrdá voda, nemoc a další.

„Aby se vlasy krásně leskly, je třeba jim dopřát dobrou péči, výživu a správný styling. Obecně vlasy, které mají dostatek hydratace, také lépe odrážejí světlo než vlasy vysušené,“ vysvětluje kadeřník Jakub Čejchan z Pragsalonu.

Oblíbenými přípravky pro lesk jsou oleje. K nejoblíbenějším patří kokosový, mandlový, jojobový, arganový a další.

Vlasové trendy nyní radí vlasy uhlazovat. Hitem jsou účesy, kdy vlasy vypadají jako vyleštěné a lesknou se jako zrcadlo, chcete-li, jako sklo, s tzv. efektem glass hair.

Podle odborníků začíná cesta k lesklým vlasům už u správného mytí. Ve zkratce: vykartáčování vlasů před mytím, voda teplá, ne horká, správné množství šamponu, dvojí šamponování, kondicionér, důkladné spláchnutí přípravků, šetrné nakládání s mokrými vlasy.

K lesklým vlasům může pomoci i strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny, vitaminy A, E a B, zinek a bílkoviny.

Toužíte po dlouhých, hustých a objemných vlasech, které vypadají přirozeně a drží tvar? Vyzkoušejte nové tape-in prodlužovací pásky, které vám umožní přidat vlasům délku, objem i jemné barevné efekty. Měkké spoje při nošení nepřekážejí, netlačí, takže ani nevíte, že ve vlasech máte něco navíc.

Pro zdraví a sílu

Trápí vás pocit svědění, mastné vlasy, nadměrná tvorba lupů nebo napjatá a citlivá kůže na hlavě? Za tím vším může být nedostatečná péče o vlasovou pokožku. Problém obvykle prohlubuje chladné zimní počasí, které kůži ještě více vysušuje.

Úlevu přinášejí zklidňující a vyživující šampony a balzámy. Nesprávná péče může vést až k oslabení vlasových vláken, což způsobuje také řídnutí a vypadávání vlasů. V tomto případě sáhněte po posilňujících vlasových produktech.

Účes pod kontrolou

Co potřebujeme, když jdeme do společnosti? Správný outfit a perfektní vlasy. Při volbě účesu přemýšlíme: nakulmovat, nebo vyžehlit? Vyčesat, nebo zaplést? Ať už máme vlasy vlnité, rovné, dlouhé, nebo rovné krátké, poslední otázka zní: Bude účes držet? Použijte proto správné stylingové přípravky.

Pro kondici vlasů je důležité i to, jaké vlasové doplňky používáte při jejich úpravě. To, že gumičky nemají vlasy tahat, trhat ani příliš těsně svírat, už je známé. A stejná pravidla platí i pro skřipce. Měly by kadeře dobře držet, ale zároveň k nim být maximálně šetrné. Je vhodné, aby se snadno nandavaly i sundavaly a neměly žádné kovové díly, které by mohly vlasy jakkoli poškodit, tahat či tlačit.