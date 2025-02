Zima je pro vlasy zkouškou odolnosti. Známe pravidla, jak ji zvládnout

Zatraceně náročné časy, to je přesně to, co vaše vlasy aktuálně prožívají. Chlad a vlhko či naopak suchý vzduch ve vytápěných místnostech a časté střídání teplot je mohou nepříjemně vysušovat. Kadeře pak mají tendenci se lámat a ztrácet lesk.

Při nošení čepic navíc dochází k jejich elektrizování a maštění pokožky hlavy. O tom, jak se prameny cuchají vzadu na krku, ani nemluvě. Jak se těmto projevům vyhnout, aby byly vlasy pořád stejně dokonalé, i zmíněným mrzutostem navzdory?

Štědře hydratujte

V zimě kštice rychle ztrácí vlhkost, proto je nezbytné dopřát jí extra porci hydratace. Používejte speciální hydratační šampony a kondicionéry bohaté na zvlhčující složky a extrakty, které prameny vyživují, klidně si pořiďte i pečující spreje pro okamžitou závlahu.

Výsledkem vašeho úsilí budou krásně lesklé, poddajné a hebké kadeře, plné života a energie.

Nešiďte sušení

Sice je všeobecně známo, že horký vzduch vlasům nesvědčí, ovšem v porovnání s tím, co mohou způsobit mokré vlasy a zapařená kůže, je to prkotina. Ostatně, kdo používá ochranu před teplem, má vystaráno...

Takže pokud jste se právě vrátili z lyžovačky a sundali si helmu nebo vám sníh zrovna zmáčel vlasy či v případě, že se kštice pod čepicí zapotila, doporučuje se vysušit ji fénem, když to okolnosti dovolí.

Pokožka hlavy zůstane zdravá, bez bakterií a bez problémů s nadměrnou vlhkostí. Prospěje jí také pravidelný peeling pro odstranění odumřelých buněk.

Pozor na chlad

Vyrazit si ven s ještě vlhkou hlavou je v současné době přímo vlasovražda. Mráz a mokré vlasy, to nejde dohromady, záhy se mohou stát křehčí a náchylnější k poškození, současně to může vést ke vzniku lupů. Obecně je lepší v zimě kštici schovat, minimálně pod bundu nebo šálu, ideálně ovšem pod čepici.

Snažte se ale vybírat kousky z jemných materiálů, aby se zabránilo tření a lámání vlasů. Pro kudrny jsou šikovné čepičky podšité saténem nebo hedvábím, tyto látky je totiž nevysušují, a tak zabraňují krepatění.

Zkroťte elektřinu

Hřejivé pokrývky hlavy a šály jsou na jednu stranu v sychravých dnech žádoucí, na druhou ale často stojí za tím, že vlasy elektrizují. Kromě použití antistatických přípravků a olejů je důležitá dostatečná hydratace. Prameny tak zůstanou hladké a nebudou se tolik cuchat. Pro péči o mastné vlasy po nošení čepice lze uplatnit i suchý šampon, ale opatrně, aby nedošlo k ucpávání pokožky.

Nová sezona, nový účes

Máte náladu na změnu? No prosím, proberte to s kadeřnicí, prostudujte aktuální trendy a... pak si v zrcadle prohlédněte svůj obličej. Zkuste tentokrát vybrat takový styl, který přirozeně potlačí nedostatky.