Je nutné s blížící se zimou měnit péči, nebo může dobře nastavená kosmetická rutina fungovat po celý rok?
Pokud vám vyhovuje, není potřeba ji s každým ročním obdobím zásadně měnit. Sledujte spíš aktuální stav pokožky a přizpůsobte mu péči. V zimě může být pleť sušší, citlivější nebo víc podrážděná, ale neplatí to pro každého. Základem kvalitní rutiny by mělo být šetrné čištění, dostatečná hydratace, podpora kožní bariéry a samozřejmě taky fotoprotekce.
Potřebujeme v zimě hutnější krémy, nebo je to jeden z kosmetických mýtů?
Zatímco suchá pleť může v zimě ocenit výživnější produkty s vyšším obsahem lipidů, mastné nebo aknózní pokožce můžou nadále vyhovovat lehčí textury.
Důležitější než samotná konzistence přípravku je však jeho složení. Zaměřte se na hydratační a bariérové látky, jako jsou ceramidy, glycerin, kyselina hyaluronová nebo skvalan. Při delším pobytu v mrazu a větru můžou být vhodné takzvané cold krémy, které vytvářejí na pleti ochrannou vrstvu a pomáhají omezovat ztrátu vody.
Které kroky nebo aktivní látky má smysl přidat či posílit a v případě kterých bychom naopak měli ubrat?
U sušší nebo citlivější pokožky zařaďte ceramidy, glycerin, panthenol a další zklidňující složky. Opatrnější buďte s nadměrnou exfoliací, zejména pokud kombinujete několik aktivních látek.
Co se týče retinoidů, není nutné je na zimu automaticky vysazovat. Právě teď je pro ně vhodné období, protože bývá nižší intenzita UV záření. Pokud ale pleť reaguje podrážděním, suchostí nebo olupováním, snižte frekvenci aplikace a podpořte regeneraci kožní bariéry. Podobné je to s AHA a BHA kyselinami – jejich používání přizpůsobte individuální toleranci. A určitě nevynechávejte SPF.
Které estetické procedury můžou na podzim a v zimě podpořit kvalitu pleti?
Díky zmíněné nižší intenzitě UV záření jsou tahle období nejvhodnější pro řadu intenzivnějších estetických ošetření. Důležité je to zejména u zákroků dočasně narušujících kožní bariéru a vyžadujících následné hojení. Mám ráda takové, které dlouhodobě zlepšují kvalitu pleti, její texturu, hydrataci a celkový vzhled, například frakční laserové metody. Ty stimulují remodelaci kolagenu, vyhlazují strukturu pokožky, jemné vrásky a některé typy jizev.
Dále zákroky zaměřené na řešení pigmentace a cévních nedokonalostí, k nimž využíváme například IPL, tedy intenzivní pulzní světlo, které pomáhá sjednotit tón pokožky, redukovat pigmentové skvrny, začervenání a drobné rozšířené cévky. Na výraznější problémy pak máme cévní lasery.
Skvělé jsou taky chemické peelingy. Při ztrátě hydratace, elasticity nebo celkově nižší kvalitě pleti ráda využívám injekční metody na bázi kyseliny hyaluronové nebo biostimulační postupy podporující tvorbu vlastního kolagenu.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.