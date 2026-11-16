Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Chladivý režim: v zimě si pleť žádá své, nezapomeňte ji chránit

  4:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Chladnější měsíce mění nároky pleti. Co upravit v každodenní rutině, s čím raději neexperimentovat a na které estetické zákroky nastal teď správný čas? Odpovídá dermatoložka Lucie Polák.

Je nutné s blížící se zimou měnit péči, nebo může dobře nastavená kosmetická rutina fungovat po celý rok?
Pokud vám vyhovuje, není potřeba ji s každým ročním obdobím zásadně měnit. Sledujte spíš aktuální stav pokožky a přizpůsobte mu péči. V zimě může být pleť sušší, citlivější nebo víc podrážděná, ale neplatí to pro každého. Základem kvalitní rutiny by mělo být šetrné čištění, dostatečná hydratace, podpora kožní bariéry a samozřejmě taky fotoprotekce.

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Potřebujeme v zimě hutnější krémy, nebo je to jeden z kosmetických mýtů?
Zatímco suchá pleť může v zimě ocenit výživnější produkty s vyšším obsahem lipidů, mastné nebo aknózní pokožce můžou nadále vyhovovat lehčí textury.

Důležitější než samotná konzistence přípravku je však jeho složení. Zaměřte se na hydratační a bariérové látky, jako jsou ceramidy, glycerin, kyselina hyaluronová nebo skvalan. Při delším pobytu v mrazu a větru můžou být vhodné takzvané cold krémy, které vytvářejí na pleti ochrannou vrstvu a pomáhají omezovat ztrátu vody.

Které kroky nebo aktivní látky má smysl přidat či posílit a v případě kterých bychom naopak měli ubrat?
U sušší nebo citlivější pokožky zařaďte ceramidy, glycerin, panthenol a další zklidňující složky. Opatrnější buďte s nadměrnou exfoliací, zejména pokud kombinujete několik aktivních látek.

Co se týče retinoidů, není nutné je na zimu automaticky vysazovat. Právě teď je pro ně vhodné období, protože bývá nižší intenzita UV záření. Pokud ale pleť reaguje podrážděním, suchostí nebo olupováním, snižte frekvenci aplikace a podpořte regeneraci kožní bariéry. Podobné je to s AHA a BHA kyselinami – jejich používání přizpůsobte individuální toleranci. A určitě nevynechávejte SPF.

Které estetické procedury můžou na podzim a v zimě podpořit kvalitu pleti?
Díky zmíněné nižší intenzitě UV záření jsou tahle období nejvhodnější pro řadu intenzivnějších estetických ošetření. Důležité je to zejména u zákroků dočasně narušujících kožní bariéru a vyžadujících následné hojení. Mám ráda takové, které dlouhodobě zlepšují kvalitu pleti, její texturu, hydrataci a celkový vzhled, například frakční laserové metody. Ty stimulují remodelaci kolagenu, vyhlazují strukturu pokožky, jemné vrásky a některé typy jizev.

Dále zákroky zaměřené na řešení pigmentace a cévních nedokonalostí, k nimž využíváme například IPL, tedy intenzivní pulzní světlo, které pomáhá sjednotit tón pokožky, redukovat pigmentové skvrny, začervenání a drobné rozšířené cévky. Na výraznější problémy pak máme cévní lasery.

Skvělé jsou taky chemické peelingy. Při ztrátě hydratace, elasticity nebo celkově nižší kvalitě pleti ráda využívám injekční metody na bázi kyseliny hyaluronové nebo biostimulační postupy podporující tvorbu vlastního kolagenu.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Podzim je čas na změnu. Které módní trendy můžete klidně minout?

Broušená kůže letos na podzim hraje prim a její hebká, matná struktura dodává...

Odívání podléhá trendům, ale nemusíte se jich bát. Držte se svého stylu, nebojte se nových kombinací a občas přidejte nějaký ten výstřelek. Trendy jsou inspirací, nikoli pravidlem. Co ale stojí za...

Dobré jsou i ty špatné. Emoce mají vliv na naše zdraví, neskrývejte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Vysloveně žádoucí jsou od...

Kakao povzbudí stejně jako káva, navíc je plné cenných látek

Ilustrační snímek

Vyměnit oblíbený kofeinový nápoj za ten s příchutí čokolády nemusí být vůbec špatný nápad. Nabízí jiný druh povzbuzení, záleží ale na jeho kvalitě i množství...

Vyjděte s kůží na trh. Nadčasový a elegantní materiál se neomrzí

Pokud nepatříte mezi milovnice sukní, přesto dáváte ráda svou ženskost na odiv,...

Kůže ve své přírodní i syntetické podobě je pro nadcházející nevlídné období jako stvořená. Navíc jí extrémně sluší čokoládově hnědá barva, která je v aktuální sezóně žhavým trendem. Pozvěte si ji do...

Extra péče o rty. Čeho se na podzim vyvarovat a co naopak pomůže?

Ilustrační snímek

Tentokrát se zaměříme na rty. Proč? Aby byly dokonalé, nebolely, nepálily a ještě šly s dobou. Podzimní péče má svá specifika, pojďme se na ni podívat.

Chladivý režim: v zimě si pleť žádá své, nezapomeňte ji chránit

Ilustrační snímek

Chladnější měsíce mění nároky pleti. Co upravit v každodenní rutině, s čím raději neexperimentovat a na které estetické zákroky nastal teď správný čas? Odpovídá dermatoložka Lucie Polák.

16. listopadu 2026  4:30

Podzim je čas na změnu. Které módní trendy můžete klidně minout?

Broušená kůže letos na podzim hraje prim a její hebká, matná struktura dodává...

Odívání podléhá trendům, ale nemusíte se jich bát. Držte se svého stylu, nebojte se nových kombinací a občas přidejte nějaký ten výstřelek. Trendy jsou inspirací, nikoli pravidlem. Co ale stojí za...

15. listopadu 2026

Zkuste na podzim přidat vitamíny. Kila půjdou rychle pryč

Ilustrační snímek

Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální! Který potřebujete doplnit nejvíce?

14. listopadu 2026  4:30

Tři tisíce dětských přání čekají na splnění

Komerční sdělení
Tři tisíce dětských přání čekají na splnění

Některé děti se při psaní Dopisu Ježíškovi nejdřív ptají, co si vůbec mohou přát. Jestli jejich přání není příliš velké nebo drahé. Strom splněných přání dává dětem z dětských domovů už patnáctým...

13. listopadu 2026

Vyjděte s kůží na trh. Nadčasový a elegantní materiál se neomrzí

Pokud nepatříte mezi milovnice sukní, přesto dáváte ráda svou ženskost na odiv,...

Kůže ve své přírodní i syntetické podobě je pro nadcházející nevlídné období jako stvořená. Navíc jí extrémně sluší čokoládově hnědá barva, která je v aktuální sezóně žhavým trendem. Pozvěte si ji do...

13. listopadu 2026

30 minut stačí. Malé domácí wellness pro krásnější pleť i srovnanou duši

Ilustrační snímek

Neříkejte, že si jednou za pár dní nenajdete volnou půlhodinku, kterou můžete věnovat jen sama sobě a změnit vaši koupelnu v salon krásy nebo malé soukromé spa. Proměňte obyčejný večer v malý svátek,...

12. listopadu 2026  4:30

Kakao povzbudí stejně jako káva, navíc je plné cenných látek

Ilustrační snímek

Vyměnit oblíbený kofeinový nápoj za ten s příchutí čokolády nemusí být vůbec špatný nápad. Nabízí jiný druh povzbuzení, záleží ale na jeho kvalitě i množství...

11. listopadu 2026  4:30

Dobré jsou i ty špatné. Emoce mají vliv na naše zdraví, neskrývejte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Vysloveně žádoucí jsou od...

10. listopadu 2026  4:30

Extra péče o rty. Čeho se na podzim vyvarovat a co naopak pomůže?

Ilustrační snímek

Tentokrát se zaměříme na rty. Proč? Aby byly dokonalé, nebolely, nepálily a ještě šly s dobou. Podzimní péče má svá specifika, pojďme se na ni podívat.

9. listopadu 2026  4:30

Bundičky do pasu hlásí velký comeback. Stačí je správně doladit

Krátký trenčkot s límcem s klopami a páskem je vyroben z umělé kůže a přesně...

Bundy do pasu širokého střihu se vracejí z devadesátek a jsou připraveny opět zazářit. Jsou pohodlné, sluší, a když je správně doladíte, budete se v nich cítit skvěle!

8. listopadu 2026  4:30

Emoční nakažlivost existuje. Proč přejímáme pocity ostatních?

Ilustrační snímek

Někdy stačí pár minut s podrážděným kolegou a sami začneme být nevrlí. Jindy nás naopak strhne něčí smích nebo nadšení, i když jsme byli dosud smutní. Jak se přenášejí emoce a proč jsou pro někoho...

7. listopadu 2026  4:30

Zapomeňte na obyčejnou párty. Tančící dům už 30 let ví, jak zaujmout

Komerční sdělení
Méně plánování, více oslavování. Letos to zkuste jinak.

Už třicet let na sebe strhává pozornost. Svými křivkami, neobvyklou architekturou a odvahou být jiný. Ale věděli jste, že Tančící dům umí zaujmout nejen zvenku? Uvnitř se totiž skrývají místa pro...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×