Stopka pro statickou elektřinu
V zimě bývají vlasy mnohdy přirozeně neposlušné, a když pak přes hlavu přetáhnete svetr, můžou se přímo zježit. Zkuste tedy jednoduchý trik. Hlavu přetřete vlhkým ubrouskem nebo hadříkem na čištění brýlí a až poté si oblékejte svetr. Rozdíl hned pocítíte.
Trocha alchymie
Na zimu většinou potřebujete trochu jiný odstín make-upu než v létě. Jak ho ale trefit? Sáhněte do zásob a smíchejte jeden světlejší, co jste si pořídili na zimní měsíce, a jeden tmavší, třeba ten z léta, na hřbetu ruky.
Odstín hledejte měněním poměrů tak dlouho, než budete maximálně spokojeni.
Péče na všech frontách
Oční náplasti koupíte většinou po dvou v balení, ale když si balení pořídíte hned dvě, jednu nalepíte pod a druhou nad oko, budete hýčkat nejen spodní část oka, ale i víčko a pokryjete také plochu po stranách očí.
Noční rozmazlování
Máte tak popraskané rty, že už na ně nic nepomáhá? No jo, zima, ale zkuste si na ně na noc nanést manukový med. Je to med vyrobený z příbuzného čajovníku, manuky, který má blahodárné protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti. Ráno no po něm budou rty hebké a jemné.
Článek vznikl pro časopis Tina.