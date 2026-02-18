Mráz nebrat. Víme, jak na zimní péči, aby vám pleť poděkovala

Nešvarem té proklaté zimy je fakt, že jak se před ní snažíte chránit, souběžně si škodíte. Třeba taková čepice: bez ní to prakticky nejde, ale s ní máte rozlétané a zacuchané vlasy. A když jste pořád v lehké křeči z chladu, v obličeji přibývají vrásky a k tomu se ozývají další nepříjemnosti jako třeba popraskané rty. Je třeba zasáhnout!
Stopka pro statickou elektřinu

V zimě bývají vlasy mnohdy přirozeně neposlušné, a když pak přes hlavu přetáhnete svetr, můžou se přímo zježit. Zkuste tedy jednoduchý trik. Hlavu přetřete vlhkým ubrouskem nebo hadříkem na čištění brýlí a až poté si oblékejte svetr. Rozdíl hned pocítíte.

Trocha alchymie

Na zimu většinou potřebujete trochu jiný odstín make-upu než v létě. Jak ho ale trefit? Sáhněte do zásob a smíchejte jeden světlejší, co jste si pořídili na zimní měsíce, a jeden tmavší, třeba ten z léta, na hřbetu ruky.

Odstín hledejte měněním poměrů tak dlouho, než budete maximálně spokojeni.

Péče na všech frontách

Oční náplasti koupíte většinou po dvou v balení, ale když si balení pořídíte hned dvě, jednu nalepíte pod a druhou nad oko, budete hýčkat nejen spodní část oka, ale i víčko a pokryjete také plochu po stranách očí.

Noční rozmazlování

Máte tak popraskané rty, že už na ně nic nepomáhá? No jo, zima, ale zkuste si na ně na noc nanést manukový med. Je to med vyrobený z příbuzného čajovníku, manuky, který má blahodárné protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti. Ráno no po něm budou rty hebké a jemné.

Článek vznikl pro časopis Tina.

