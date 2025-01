Nenechte pleť v zimě trpět. Stačí ji hydratovat a nechat odpočinout

Rozmary zimy odnášejí nejvíc partie nekryté oblečením, zejména obličej a speciálně rty. Jejich kůže je tenká, velmi citlivá a nemají mazové žlázy, které by je přirozeně zvlhčovaly. Rychleji ztrácejí hydrataci, vysušují se, praskají a olupují.

Na povrchu rtů jsou šupinky odumřelé kůže, které pomůže šetrně odstranit jemný peeling. Ten je zanechá krásně jemné, hebké a hladké (skvělý základ pro rtěnku nebo lesk). Zároveň se díky tomu snáze a rychleji dostanou do pokožky úst zvlhčující a výživné složky z pečujících produktů, jakými jsou třeba balzámy na rty.

Hydratace je základ

Důležité je používat kvalitní balzámy na rty, které obsahují dostatek hydratačních, ochranných a regeneračních složek. Ideálními ingrediencemi přírodní oleje (kokosový, mandlový, arganový), včelí vosk či bambucké máslo, podporující regeneraci, nebo aloe vera, která rty zklidňuje a hydratuje. Balzám nanášejte několikrát denně, zvláště před odchodem ven.

Nezapomínejte, že pokožka potřebuje pít i v zimě, přestože tělo nemá takovou žízeň jako v jiných obdobích roku. Znamená to, že kromě používání hydratačních kosmetických přípravků je stejně důležité i dodržování pitného režimu. Myslete proto na pravidelný příjem tekutin.

Nechte ji i odpočívat

Jak pečovat o pokožku v zimě? Jednoduchá otázka a stejně jednoduchá odpověď: důkladně, pravidelně a správně.

Základní zimní péče o pleť by měla rozhodně zahrnovat alespoň kvalitní hydratační vyživující krém a opalovák, vhodný pro zimní období. Všechny opalovací krémy nejsou stejné a ten „zimní“ by měl chránit it nejen před UV zářením, ale i před d větrem a chladem, které vysušují. Pokud pleti navíc dopřejete vhodné masky, séra, boostery a další produkty, bude nadšená a vrátí vám to svou pohodou a kondicí.

Velmi důležitou součástí péče, kterou není radno opomíjet, je i zklidnění, regenerace a odpočinek pokožky. Když přijdete z venku domů, odstraňte zbytky opalovacího krému a pleť důkladně vyčistěte a ošetřete. Nezapomínejte na vhodnou noční hydratační péči. I pleť si zaslouží pořádný odpočinek, a tak když můžete, vynechte občas líčení a o to víc se zaměřte na péči.

V zimě velmi trpí zejména extrémně suchá pokožka, citlivá nebo ta, která má sklony k atopii. Velmi snadno se u nich projeví vysušení, drsnost a pocit svědění. Důležité je minimalizovat riziko alergických reakcí a okamžitě kůži dopřát péči, kterou si zaslouží.