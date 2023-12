Vykročte do zimy jako hvězda. Víme, v čem do práce a v čem do sněhu

Do společnosti

Plesová sezona se nám nezadržitelně blíží a s ní i nutnost „vyzbrojit“ se novými lodičkami. Kdo byl z loňska vybaven novými mokasínami, které hrály prim, letos zapláče. Pokud se totiž chcete řídit módními diktáty, v kurzu jsou boty na vysokém, nejlépe jehlovém podpatku.

Není ale nutné přetrpět v nich celý večer, pokud na ně nej nejste zvyklá. Beztak by to nevypadalo ani hezky, pokud v nich běžně nechodíte. V tom případě zvolte tlustý podpatek, který vám dodá stabilitu. Pohrajte si však se zdobením i – může to být výrazná barva, dezén nebo klidně jen brož na špičce.