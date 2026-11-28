Když teploty klesají, přichází čas na módní kousky, které zahřejí a zároveň podtrhnou osobitý styl.
Základem zimního šatníku jsou kabáty a bundy, které se postarají o pohodlí, ale nemusí zůstávat jen u nenápadných odstínů.
Fuchsiový svetr rozzáří i pošmourný den, kostkované kalhoty dodají outfitu šmrnc a semišový bomber vnese do šatníku špetku odvážné elegance.
Nezapomínejte ani na doplňky. Merino nákrčník, hřejivé boty nebo trendy válenky jsou důkazem, že zima může být stylová od hlavy až k patě.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.