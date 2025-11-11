Do módy se letos v zimě vrátí osvědčená klasika. Všeobecně posílí trend ženskosti, který bude patrný hlavně u kabátů a bund. Na scéně budou jak ty ve zkrácené podobě, tak v maxi délkách. To naznačuje, že trend vrstvení je stále in.
Nasvědčují tomu i lehčí materiály a fakt, že v zimních kolekcích nescházejí ani vesty, které představují stabilní vrstvicí základ, co snadno zvýrazní i ten nejjednodušší outfit.
Oproti tomu se staví trend falešných kožešin a plyšových kousků, které vás ve své hřejivé mohutnosti krásně a měkce obejmou.
Nešlo by to ovšem ani bez teplých svetrů a kardiganů. Zasloužíte si trochu rozmazlování, takže si s klidným svědomím pořiďte modely z vlny – alpaka, skotská vlna anebo mohér, co vám bude příjemnější?
Nesmějí chybět tenké roláky i basic trička z bavlny, to aby se vám lehce vrstvilo, a k tomu silnější punčochy. Vínové, tmavě modré či fialové dodají zimním outfitům šmrnc, vůbec se jich nemusíte bát, zvlášť když je nakombinujete s midi koženkovou sukní.
Barevná paleta zimní sezony vypadá spíš neutrálně, přesto ale zajímavě, od čisté bílé a krémové přes odvážnější odstíny tmavě hnědé až po sytě zelenou, oblíbenou barvu červeného vína nebo rezavou. Jednobarevné oděvy v zemitých odstínech budou vždy tou správnou volbou.
Boty se hlásí do služby
Zima za dubem značí, že je příhodný čas na revizi botníku. Pokud jste si oblíbili kotníčkovou obuv, budete nyní ve svém živlu. A čím mohutnější bude, tím lépe – ostatně, silná podešev vám jako bonus přidá i pár centimetrů na výšce.
Obuvi obecně vévodí jednobarevný vzhled, v kurzu bude černá, zářivě bílá a celobéžová, k tomu pak poutavé šněrování a oslňující lakování. Jestli ale zatoužíte po něčem extra výrazném, vysoké „mušketýrky“ či perka s ostrou špičkou odkazující ke kovbojskému stylu budou tím, co pro sebe hledáte.
