Hádat se se zimou o to, kdo je silnější či drsnější, nemá žádný smysl. Ona stejně vždycky vyhraje – a dostane se vám hluboko pod kůži. Marná sláva, taková už je, nezná slitování. Je proto nutné se s tím smířit, hezky se na ni naladit a přizpůsobit se jí, ideálně od hlavy až k patě.
I když už je to poněkud úmorné, společně to jistě zvládneme. Stačí znát pár triků, jak se obléct a upravit, aby vám nebylo chladno a zároveň vám to neubíralo na stylu a šarmu.
Základním zaklínadlem je v módě určitě vrstvení, ale to musí být promyšlené, jinak budete opravdu připomínat kouli, což nejspíš nechcete.
Zařadit do outfitu funkční prvky je také velmi žádoucí, stejně tak jako praktické módní doplňky.
Méně objemu, více tepla
Častou chybou, kterou v zimě v dobré víře děláme, je snaha vyzrát na chlad tloušťkou oděvu. Místo několika tlustých vrstev, které jen přidají na objemu, hledejte tenké a funkční kusy.
Merino tričko jako základ je dobrá volba, na něj můžete navléknout lehký rolák a pak třeba vestu a kabát – a máte rázem šik outfit, který nevypadá jako úbor polárníka.
Stádo čepic
Jedna čepice je málo, každý den se na ní totiž zachytí pot, maz a bakterie. Střídání pokrývek hlavy je tak hygienickou nutností, o častějším praní ani nemluvě.
Zalíbila se vám populární kombinace maxi bílé košile a volného svetru? Pak jistě víte, že to sice vypadá fantasticky, ale ona prostorná košile se ráda hýbe a pod svetrem všelijak krabatí. Tomu zabráníte, když na košili navléknete košilku, ideálně hodně upnutou, ne-li stahovací. Košile potom bude mnohem lépe sedět.
Větší jsou lepší
Zimní boty si kupujte klidně o půl čísla větší. Není to jenom kvůli pohodlí, ale především proto, aby mohl v botě cirkulovat vzduch. Stlačená noha je totiž taky studená noha.
Jako bonus se vám do boty vejde i silnější ponožka. A pozor, ponožky si natahujte vždycky na kalhoty, noha tak bude opravdu v teple.
Článek vznikl pro časopis Tina.