Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte

Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu. Zimní krajina totiž přeje těm, kteří umějí propojit estetiku s praktičností.
foto: Lindex

Módní styl apres-ski, spojený s volnočasovou atmosférou v luxusních horských střediscích po dni stráveném na svahu, je trendem už několik let.

Jde o kombinaci luxusních udržitelných materiálů, sportovních prvků a trendů alpinismu a retra ze sedmdesátých let.

Základem jsou monochromatické minimalistické outfity, sety tón v tónu – ať už ve smyslu objemných kožíšků a zateplených legín, nebo kvalitních kalhot a bund.

Dominuje zde základní barevná paleta, kam patří bílá, béžová, černá a metalické barvy ušlechtilých kovů, nebo naopak kontrastní barvy, jako je modrá a červená.

Zimní trendy 2026

  • stojací límeček
  • puntíky
  • objemné šály
  • umělá kožešina
  • velbloudí hnědá
  • čepice typu ušanka
  • lampasy jako sportovní prvek
  • cargo design
  • jasné akcenty v doplňcích (růžové tkaničky, výrazné spony)

Velký význam mají doplňky a šperky, které jsou výraznými prvky outfitu, podtrhují eleganci, status luxusu a vytvářejí atmosféru dolce vita.

Představují taky kontrast ke sportovní módě a dodávají outfitu ženskou energii a nadhled. Nositelky pomocí šperků navazují na zlatou éru sedmdesátých a osmdesátých let.

Význam mají i minikabelky, rukavice, mohutné šály, čelenky a čepice s fotochromatickými lyžařskými brýlemi. Při výběru čepice se nebojte výrazných barev, designu či prvků – čím více kryje, tím lépe.

Základem je vrstvení a používání strukturovaných materiálů s typicky alpským nebo sportovním designem, jako jsou třeba norské či geometrické vzory na svetrech.

Ve sféře bot vedou masivní Moon Boots, sněhule a shearling kotníkové boty. U spodních dílů je základem funkční prádlo. Čím užší nohavice, tím elegantnější. Pro štíhlejší nohy volte matnější povrchovou úpravu, bez výrazných kapes a detailů.

Vrstvení v hlavní roli

Teplo je v horském prostředí základem, bez kterého si jen těžko vychutnáte dovolenou bez starostí. Soustřeďte se na tři vrstvy, díky nimž si čas na sněhu užijete bez omrzlin a nepříjemných pocitů zimy.

Vrchní vrstva: estetická a nepromokavá

Klíčová je nepromokavost a odolnost vůči větru. Ideální materiály jsou merino, vlna či peří, které je vyhledávané pro svůj objem. Výrobci při práci s ním často využívají komorový systém plnivosti, jenž zajišťuje jeho rovnoměrné rozmístění. V případě vysoké vlhkosti je vhodná i voděodolná povrchová úprava.

Střední vrstva: tepelná bariéra

Měla by odvádět pot, ale její primární funkcí je udržovat teplo. Musí být proto prodyšná z obou stran. Z hlediska stylu a designu je tahle vrstva spolu s vrchní zásadní. O slovo se hlásí luxusní roláky, svetry, kožešiny nebo vestičky. Vedou materiály jako fleece, membránový softshell, merino vlna, kašmír nebo peří.

Základní vrstva: funkční

Podchyťte prodyšnost a tepelný komfort hned v začátku, využijte potenciál vrstvení a možnost svršky libovolně odkládat. Jinak riskujete prochladnutí. Prádlo musí sedět, mít ploché švy, odvádět pot a udržovat vás v suchu. Módní domy často využívají merino vlnu – čistou i v kombinaci se syntetikou.

Elegantní kombinéza, cena 5599 Kč
Sněhule Moon Boot, cena 4599 Kč
Luxusní brýle Gucci, cena 5089 Kč
Čepice z umělé kožešiny Barts, cena 999 Kč
7 fotografií

Článek vznikl pro časopis Žena a život. Radila stylistka Dominika Staňková Chválová.

Vstoupit do diskuse

