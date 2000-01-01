náhledy
Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání, posílí její bariéru a pomohou jí zvládnout mrazivé počasí bez zarudnutí a podráždění. Inspirujte se.
Autor: Profimedia.cz
Možná i vás trápí kolem očí nebo úst vyrážka (periorální dermatitida), která se projevuje zarudnutím kůže, svěděním, až pálením, objevují se drobné šupinky a pleť často nesnáší běžnou kosmetiku. Obtíže se zhoršují hlavně v chladném počasí, zejména při suchém mrazu. I když se může zdát, že postiženým místům uleví vydatné promaštění, opak je pravda. Vhodnější jsou lehké, mírně kyselé krémy, které pomáhají upravit pH pokožky a podpořit obnovu její přirozené ochranné bariéry. Cena 395 Kč
Autor: SynCare
Hydratace je základ krásné pleti. Denní krém s vitaminem E, hydratačním komplexem a extraktem z leknínu pleť intenzivně zvláčňuje a osvěžuje až na 24 hodin a zanechává ji hebkou a hladkou. Díky SPF 30 ji zároveň chrání před UV zářením a předčasným stárnutím. Lehká ká textura se rychle vstřebává a je ideální pro každodenní péči o normální pleť. Cena 240 Kč
Autor: Nivea
Krém na ruce Night & Beauty hýčká namáhanou pokožku bohatým olejovým komplexem a bambuckým máslem. Arganový a mandlový olej dodávají pokožce potřebnou hydrataci, chrání ji před vysoušením a zanechávají sametově hebkou. Přípravek má dermatologicky ověřenou snášenlivost. Cena 39,90 Kč
Autor: Isana
Zapotit se pod vrstvami oblečení je v zimě překvapivě snadné, proto se nevyplatí deodorant vynechávat ani v chladných dnech. Fenjal Sensitive v praktické lahvičce ja s rozprašovačem je určen pro každodenní použití a pro pokožku, která vyžaduje mimořádnou jemnost. Na rozdíl od antiperspirantů neblokuje potní žlázy, ale neutralizuje zápach. Složení bez alkoholu a agresivních látek je obohaceno o zklidňující pečující složky, takže je vhodné i pro citlivou pokožku. Cena 145 Kč
Autor: Fenjal
Dárková sada Zimní péče s hřejivou ořechovovanilkovou vůní vám zpříjemní den a zvedne náladu. Najdete v ní sprchový gel, pěnu do koupele a krém na ruce, což je ideální kombinace pro zimní hýčkání. Hlavními složkami přípravků jsou máslo z ořechu cupuaçu, které pečuje o pokožku celého těla, a extrakt z pravé vanilky, dodávající kosmetice luxusní vůni. Praktická balení do 100 ml se hodí na cesty i k vyzkoušení nové řady. Cena 199 Kč
Autor: Kneipp