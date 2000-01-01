náhledy
Kabátek z hrubé pleteniny má klidnou barvu, nadčasový styl a dokáže přitáhnout pozornost. Cena 699 Kč
Autor: Bonprix
Jemný semiš, zemitý odstín a pohodlí tenisek se hodí ke každému podzimnímu kroku. Cena 1099 Kč
Autor: Deichmann
Olivová peněženka Calvin Klein se zlatými detaily je z pravé kůže a něco vydrží. Cena 1799 Kč
Autor: Eobuv.cz
Moderní kabelka na rameno s raženým logem je elegantním doplňkem, který staví na čistých liniích, nadčasovosti a nenápadném luxusu. Cena 899 Kč
Autor: Eobuv.cz
Kabelka Camden od značky Guess je podle posledních trendů matná, výrazná a přitom elegantně nenucená. Doplněk, který dodá podzimnímu outfitu moderní charakter. Cena 3659 Kč
Autor: Guess
Khaki krátká bunda s lemem z umělé kožešiny je pro přechodové období jako dělaná. Cena 1798 Kč
Autor: C&A
Extra hřejivá čepice z alpaky a vlny je lehká jak dech, prodyšná a opravdu hřejivá. Cena 1100 Kč
Autor: H&M
Pletený svetr zdobí žakárový plastický vzor a jeho předností je široký střih a příjemný materiál. Cena 629 Kč
Autor: Bonprix
Svetr s příměsí vlny má ozdobnou aplikaci a díky tomu žádné další šperky nepotřebuje. Cena 979 Kč
Autor: H&M