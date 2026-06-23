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Jak se opalovat zdravě a bezpečně? Dodržujte pár důležitých zásad

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
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Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek? Poradíme vám, na co letos rozhodně nezapomínat.

Léto, slunce a zlatavá pokožka. Pro mnohé synonymum pohody, dovolené a sebevědomí. Jenže právě chvíle, kdy bezstarostně nastavujeme tvář slunečním paprskům, mohou být začátkem problémů, které se projeví až po letech. Spálená ramena totiž nejsou jen krátkodobou nepříjemností. Každé nechráněné opalování zanechává na pokožce stopu.

„Kůže si každé nadměrné vystavení slunci pamatuje, a čím častěji jí toto provádíte, tím rychleji vám to vrátí. Ať už pigmentovými skvrnami, rychleji vznikajícími vráskami, nebo sluneční alergií,“ upozorňuje Dominika Slezáková z kliniky Mediestetik. Podle odbornice může dlouhodobé poškozování pokožky vést dokonce i ke vzniku zhoubných nádorů.

Nestačí jen SPF na obalu

Řada z nás sahá po opalovacím krému automaticky podle čísla SPF. Jenže právě tady často vzniká zásadní omyl. Ochranný faktor totiž neříká všechno.

„Hodnota ochranného faktoru na obalech opalovacích krémů bohužel znamená jen ochranu před UVB zářením, které způsobuje spálení pokožky,“ vysvětluje MUDr. Slezáková.

Nebezpečné je ale i UVA záření, které proniká hlouběji do kůže a stojí za jejím předčasným stárnutím, vznikem pigmentových skvrn i vyšším rizikem rakoviny. Právě proto odborníci doporučují vybírat přípravky, které chrání proti oběma typům záření.

A pozor, nebezpečí nečíhá jen na pláži. Slunce působí i během běžného dne ve městě, při řízení auta nebo sezení u okna v kanceláři. Sklo totiž část škodlivého UVA záření propouští. Dermatologové proto radí používat SPF 50 nejen u moře, ale i při každodenním pobytu venku.

Největší chyba? Málo krému

Češi stále podceňují i množství použitého přípravku. Ranní namazání před odchodem z hotelu rozhodně nestačí. Opalovací krém je potřeba obnovovat každé dvě hodiny a vždy po koupání. Přitom většina lidí používá sotva polovinu doporučeného množství.

Odborníci radí rozdělit tělo na jedenáct částí a na každou nanést dávku krému v délce od špičky prostředníčku až k zápěstí. Právě díky dostatečné vrstvě může SPF fungovat tak, jak výrobce slibuje. Zapomínat bychom neměli ani na místa, která často unikají pozornosti.

„Při aplikaci nezapomínejte na nárty, oblast v těsné blízkosti bikin, zadní část paží, uši nebo pokožku hlavy u lidí s velmi krátkými vlasy,“ připomíná lékařka.

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Opálená pleť volá po hydrataci

Slunce pokožku výrazně vysušuje, a právě dehydratace bývá jedním z důvodů, proč se po létě objevují jemné vrásky a unavený vzhled pleti. Základem je proto nejen dostatek tekutin, ale také správná péče před i po opalování. Pomoci mohou hydratační séra, kvalitní kosmetika i profesionální ošetření.

„Mezoterapie je skvělým pomocníkem v boji proti pigmentovým skvrnám či předčasnému stárnutí kůže,“ radí Dominika Slezáková.

Při této metodě se do pokožky aplikují látky s kyselinou hyaluronovou, vitaminy a minerály, které podporují regeneraci a hydrataci. Touha po opálené pokožce zřejmě nikdy nezmizí. Pokud ale chceme, aby naše pleť zůstala krásná i za deset let, vyplatí se myslet na ochranu dřív, než se objeví první spálená ramena nebo pigmentové skvrny. Slunce totiž umí být nádherné — ale jen tehdy, když k němu přistupujeme s respektem.

Znaménka nepodceňujte!

Mateřská znaménka většina lidí vnímá jen jako drobnou kosmetickou záležitost. Jenže právě nenápadná změna barvy, tvaru nebo velikosti může být prvním varováním před vážnou nemocí. Dermatologové proto doporučují chodit po 35. roce věku na preventivní kontrolu znamének každý rok.

Zpozornět bychom ale měli kdykoli, pokud znaménko tmavne, zvětšuje se nebo ztrácí pravidelný tvar. Riziková bývají také znaménka větší než pět milimetrů. Největší obavy lékařů vzbuzuje maligní melanom, jeden z nejagresivnějších nádorů vůbec.

„S touto závažnou diagnózou se každoročně setkává více než tři a půl tisíce lidí v České republice, přičemž pět set z nich na tuto nemoc následně zemře,“ upozorňuje Monika Arenbergerová z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

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Podle odbornice jsou nejohroženější mladé ženy milující opalování a solária a také muži po padesátce, kteří podceňují ochranu kůže i preventivní prohlídky. Právě pravidelná kontrola přitom může rozhodnout o včasném odhalení nemoci i úspěšné léčbě.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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