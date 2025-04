Víte, že... při holení podpaží je nutné postupovat vždy ve směru růstu, ne proti? Je to prevence proti podráždění. Aby k němu skutečně nedošlo, myslete také na to, že deodoranty a spol. je možné aplikovat nejdříve za půl hodinky.

holení nasucho je pro pokožku tím nejhorším řešením? Pokud jste se už ocitli v kritické situaci a voda není k dispozici, použijte před ním aspoň dětský pudr. Ale opravdu jen výjimečně. A mimochodem, když už budete takto experimentovat, pamatujte, že na podrážděnou pokožku po holení je dle babských rad vhodný med, který má antibakteriální účinky a zmírňuje zarudnutí.

nejvíc úrazů při holení vzniká proto, že na žiletku moc tlačíte? Přitom je to zbytečné, lehké tahy ostrým nástrojem jsou mnohem účinnější.

ač se všude říká, že pánské žiletky nejsou pro dámy, nemusí to být vždy pravda? Někomu dokonce vyhovují líp. Samozřejmě za předpokladu, že je nekradete už použité.

nejvíc se zapomíná na to, že holítko je potřeba po použití opláchnout a hlavně osušit?