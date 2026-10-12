Tyto módní kousky můžete poskládat téměř se vším a nikdy nebudete působit, že jste „zaspala dobu“.
Nesmrtelná kožená kabelka
V jednoduchosti je ta největší síla. A v módě to platí dvojnásob, zejména u nadčasových kožených kabelek. Při správné péči vám vydrží věky a vždy s nimi uděláte parádu. Hodí se totiž ke všemu.
Zatímco koženka po pár měsících popraská, kůže postupem let získává patinu, která jí dodává na kráse. Investujte do kousků elegantních tvarů a dopřejte - jim správnou péči impregnací a přípravkem na kůži.
Dobře padnoucí džíny
Džínů nejrůznějších střihů jsou plné obchody, přesto sehnat takové, které vám dokonale padnou, bývá oříšek. Aktuálně se nejvíc nosí širší nohavice nebo barrel střih, ale neprohloupíte ani investicí do klasických riflí s rovnými nohavicemi. Čím tmavší odstín, tím univerzálnější džíny budou. Skvěle se kombinují i bílé džíny.
Univerzální sako
Nezáleží na tom, jestli máte v práci stanovený dress code, a sako je tak nepostradatelnou součástí vašeho každodenního odívání, nebo zda dáváte přednost mikinám. Vlastnit dobře padnoucí sako je zkrátka nutnost. Lze ho kombinovat se sportovními i elegantními kousky a hodí se pro nejrůznější události. Sako si vždy před nákupem vyzkoušejte, musí vám sedět v ramenou!
Jednobarevné tričko
Potisky jsou sice zábavné a každý svršek oživí, ale kvalitní jednobarevné triko nikdy nenahradí. Nejlépe v neutrální černé nebo bílé barvě. Ideální je volnější střih, který kopíruje křivky, ale pevně je neobepíná. Důležitý je nejenom střih, ale i gramáž bavlny (tu můžete zvolit i s příměsí elastanu). Čím vyšší gramáž, tím lépe bude triko držet tvar a bude vypadat lépe.
Světlé tenisky
I když je péče o bílé tenisky náročnější, protože jedině dokonale čisté plní svou módní funkci, vyplatí se je mít v botníku. Jsou totiž zárukou slušivého obutí pro každou příležitost, nosí se ke kalhotám i sukním. Doporučujeme investovat do kožené varianty.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.