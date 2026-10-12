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Tenisky, sako, džíny. Které kousky tvoří základ smysluplného šatníku?

  4:30
Sako, cena 550 Kč

Sako, cena 550 Kč | foto: C&A

Barelky, cena 999 Kč
Bílé tenisky, cena 849 Kč
Sako, cena 1299 Kč
Výrazná kabelka, cena 3299 Kč
25 fotografií
Módní trendy se neustále mění a je jasné, že kdybyste měla mít v šatníku každý kousek, váš rodinný rozpočet by se zhroutil. Investovat se vyplatí do kvalitních základů šatníku, které vás podrží při jakékoli příležitosti. O jaké položky se jedná?

Tyto módní kousky můžete poskládat téměř se vším a nikdy nebudete působit, že jste „zaspala dobu“.

Nesmrtelná kožená kabelka

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V jednoduchosti je ta největší síla. A v módě to platí dvojnásob, zejména u nadčasových kožených kabelek. Při správné péči vám vydrží věky a vždy s nimi uděláte parádu. Hodí se totiž ke všemu.

Zatímco koženka po pár měsících popraská, kůže postupem let získává patinu, která jí dodává na kráse. Investujte do kousků elegantních tvarů a dopřejte - jim správnou péči impregnací a přípravkem na kůži.

Dobře padnoucí džíny

Džínů nejrůznějších střihů jsou plné obchody, přesto sehnat takové, které vám dokonale padnou, bývá oříšek. Aktuálně se nejvíc nosí širší nohavice nebo barrel střih, ale neprohloupíte ani investicí do klasických riflí s rovnými nohavicemi. Čím tmavší odstín, tím univerzálnější džíny budou. Skvěle se kombinují i bílé džíny.

Univerzální sako

Nezáleží na tom, jestli máte v práci stanovený dress code, a sako je tak nepostradatelnou součástí vašeho každodenního odívání, nebo zda dáváte přednost mikinám. Vlastnit dobře padnoucí sako je zkrátka nutnost. Lze ho kombinovat se sportovními i elegantními kousky a hodí se pro nejrůznější události. Sako si vždy před nákupem vyzkoušejte, musí vám sedět v ramenou!

Jednobarevné tričko

Potisky jsou sice zábavné a každý svršek oživí, ale kvalitní jednobarevné triko nikdy nenahradí. Nejlépe v neutrální černé nebo bílé barvě. Ideální je volnější střih, který kopíruje křivky, ale pevně je neobepíná. Důležitý je nejenom střih, ale i gramáž bavlny (tu můžete zvolit i s příměsí elastanu). Čím vyšší gramáž, tím lépe bude triko držet tvar a bude vypadat lépe.

Světlé tenisky

I když je péče o bílé tenisky náročnější, protože jedině dokonale čisté plní svou módní funkci, vyplatí se je mít v botníku. Jsou totiž zárukou slušivého obutí pro každou příležitost, nosí se ke kalhotám i sukním. Doporučujeme investovat do kožené varianty.

Barelky, cena 999 Kč
Bílé tenisky, cena 849 Kč
Sako, cena 1299 Kč
Výrazná kabelka, cena 3299 Kč
25 fotografií

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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Tenisky, sako, džíny. Které kousky tvoří základ smysluplného šatníku?

Sako, cena 550 Kč

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