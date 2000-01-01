Rozevlátá sukně s tropickým vzorem je pro slunečné dny tou nejlepší volbou. Tato má navíc asymetrický střih, který z ní dělá nepřehlédnutelný módní kousek. Dál už si vystačíte s hladkým topem v neutrální barvě, který dá sukni prostor vyznít tak, jak si zaslouží. Cena 2299 Kč
Autor: Mango
Barevné kostkované kalhoty volného střihu můžou trochu připomínat klaunský kostým. Aby se jejich hravost vyvážila, kombinujte kalhoty s umírněným, elegantním topem v neutrální barvě, který celek „uzemní“. Díky rozevlátému vzdušnému střihu budou takové nohavice neskutečně příjemné do horkých dnů. Cena 1499 Kč
Autor: Zara
Inspiraci 60. léty nezapře tento květovaný komplet. Ovšem pozor, vzhledem k upnutému střihu si žádá pevnou, štíhlou postavu. Pokud si netroufáte obléct celý model dohromady, můžete kousky nosit i zvlášť. Top bude vypadat hezky k džínové sukni, kalhoty zase s obyčejným tílkem. Cena 699 Kč
Autor: Zara
Saténové „zvonáče“ odkazující svým potiskem ke kultuře dávné antiky budou perfektní na letní dovolenou u moře. Noste je s bílým topem nebo rozevlátou košilí. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Tričko se šťavnatým potiskem je na jaro a léto ideální. V kurzu jsou aktuálně hravé dezény jako jahody, třešně nebo melouny. Taková trička skvěle vypadají ve spojení s džínovinou. Taková kombinace vás okamžitě o pár let omladí. Moc hezky bude takové triko vypadat i s plisovanou sukní. Cena 229 Kč
Autor: Reserved
Vzdušná košile se vzorem, jenž čerpá inspiraci z barevnosti mořské hladiny, se vám v šatníku rozhodně neztratí. Na dovolené ji můžete nosit přes plavky nebo rozepnutou k tílku a světlým kalhotám či bermudám, do práce si k ní oblékněte kalhoty s vysokým pasem a zastrčte ji. Cena 1199 Kč
Autor: Lindex
Že jsou trička s výraznými potisky vhodná jen pro teenagery? Ale kdepak! Sluší ženám každého věku, jen to chce zvolit správný dezén a vhodně jej zakomponovat do šatníku. Zralejším ženám bude slušet tričko s fashion potiskem, které bude vypadat skvěle k sukni, kalhotám i pod sako. Cena 199 Kč
Autor: Reserved
Volné kalhoty z lehounkého plátna v následujících měsících rozhodně oceníte. Díky tropickému vzoru a zkrácené délce z nich sálá letní pohoda. Jedná se o skvělý volnočasový kousek, kterému to bude nejvíc slušet s bílým topem. Cena 899 Kč
Autor: Lindex
Patříte k ženám, které se cítí nejlépe v elegantní módě? Ani vy se vzorů nemusíte vzdávat. Midi sukně s drobnými kostičkami působí svěže, a přitom velmi decentně. Se sakem bude vhodnou volbou na pracovní schůzku, na kafe s kamarádkou k ní stačí obléct bílou halenku či tílko. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex