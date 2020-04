Zatímco pro většinu z nás je ricinový olej něco celkem běžného, pro staré Egypťany to byl vzácný dar. Aby ne, když ho používala ke svým zkrášlujícím rituálům i samotná Kleopatra! Dnes je ricinový olej známý tím, že léčí kožní problémy a je také účinné projímadlo.



Pokud patříte k těm lidem, kteří se chtějí o svůj půvab starat přírodním způsobem (tedy s minimálním využitím chemie), pak je ricinový olej určený přímo pro vás. A v čem všem vám prospěje?

Zahladí jizvy po akné

Mít akné je otrava. Stává se to někdy i ve vyšším věku. Obzvlášť pokud máte mastnou pleť a pupínky se vám tvoří jako na běžícím pásu. Co s tím? Na trhu jsou kosmetické přípravky, které fungují na bázi vysušování pleti. Jenže kůže není papír. Když ji vysušíte, začne se mastit ještě víc a problém s akné trvá dál. Co teď?



Co ještě olej umí: - Změkčuje otlaky a mozoly.

- Nahřátý ulevuje od bolesti kostí a svalů. - Podporuje hojení spálenin od sluníčka. - Časté promazávání kůže v těhotenství mírní tvorbu strií. - Teplý obklad s kapkou ricinového oleje zmírňuje menstruační bolesti. Údajně pomáhá i při neprůchodných vaječnících a zlepšuje plodnost. - Pozor: Pokud ho budete používat hojně a na celý obličej, může se stát, že vám bradě a tvářích vyraší chloupky

Zkuste obyčejný ricinový olej. Obsahuje mastné kyseliny, které podporují přirozenou vlhkost a hojení pleti.

Jak toho využít: Večer před spaním vmasírujte olej do pleti a nechte ho působit přes noc. Ráno si tvář opláchněte teplou vodou. Stejný postup opakujte, dokud vaše obtíže s akné nevymizí.

Zahustí řídkou kštici

Průměrný člověk má na hlavě 100 000 vlasů a denně mu vypadne celá stovka. Máte pocit, že vám toho ubývá víc? Pokud válčíte s řídnoucí kšticí, může to mít spoustu důvodů... Nejčastější je stres, hormonální změny, dědičnost či nedostatek důležitých vitaminů a minerálů. Co s tím? Vylaďte svůj jídelníček a začněte jíst potraviny, které obsahují zinek (kakao, droždí, luštěniny), proteiny (vejce) nebo železo (kuřecí maso, červená řepa, modré hroznové víno).

Pak si dopřejte kúru s ricinovým olejem. Málokdo totiž ví, že obsahuje kyselinu ricinolejovou, která posiluje vlasové kořínky a zabraňuje jejich vypadávání.

Jak toho využít: Před každým mytím vlasů si udělejte kúru. Kápněte si trochu ricinového oleje do dlaní a bříšky prstů ho rozmasírujte po celé hlavě. Olej nechte chvíli působit, poté ho spláchněte a vlasy umyjte šamponem.

Zvláční suché rty

Víte o tom, že kůže na rtech je nejtenčí na celém těle? Navíc neobsahuje ani žádný podkožní tuk, proto se nemůže přirozeně promašťovat. Pokud jí nedáte porci vláhy, například pomocí balzámu na rty, brzy se vysuší a popraská. Co potom? Na bolavé a poškozené rty platí ricinový olej. Obsahuje množství vitaminu E, který podpoří jejich rychlejší regeneraci. A přítomnost mastných kyselin v oleji zase zajistí hydrataci vysušených rtů.

Jak toho využít: Natřete si pusu ricinovým olejem. Brzy bude hebká jako dřív.

Povzbudí růst řas a obočí

Mít tak krásné husté řasy jako košťata, to je přání každé ženy! Tenhle sen se vám částečně může splnit, když do svých zkrášlujících rituálů zapojíte už zmíněný ricinový olej. Je totiž neuvěřitelně bohatý na bílkoviny, vitaminy a mastné kyseliny, které vyživují a podporují růst (a hustotu) vašich řas nebo i obočí.

Jak toho využít: Vezměte si vatovou tyčinku. Namočte si ji do ricinového oleje a několikrát s ní přetřete řasy. Tento rituál opakujte každý den, vždy před spaním. Uvidíte, že brzy to bude mít kýžený efekt.

Vzkřísí suché konečky

Ať už máte kratší nebo delší vlasy, občas se stane, že se vám začnou třepit a vysušovat. A to hlavně na konečcích, které toho zažily už spoustu. Co s tím? První pomocí je ricinový olej, který vlasy zregeneruje, vyživí a podpoří jejich vlhkost.

Jak toho využít: Trochu ricinového oleje vetřete do konečků. Vlasy se zacelí, zpevní a přestanou působit krepatě.

Jeho temná stránka Ricinový olej se lisuje z plodů skočce obecného, který je ale prudce jedovatý. Jeho semena jsou prý 4000x jedovatější než strychnin, 6000x jedovatější než kyanid. Ricinem byl prý roku 1978 zabit bulharský disident a spisovatel Georgi Markov. Paradoxem je, že samotný ricinový olej je neškodný a toxické látky zůstávají v odpadu po lisování.



Vyhladí jemné vrásky

Vráskám se také říká „rýhy času“ a objevují se na pleti už kolem pětadvaceti let. S věkem přibývají a jsou hlubší a výraznější. Spousta žen tuhle situaci řeší drahými pleťovými krémy, přitom jeden osvědčený elixír mládí mají ve spíži: ricinový olej. Podporuje tvorbu kolagenu, který dodává pleti pružnost a zmírňuje vrásky.

Jak toho využít: Nakapejte si pár kapek ricinového oleje do svého nočního pleťového krému. Aplikujte ho vždycky před spaním po dobu čtyř až šesti měsíců. Výsledky budou brzy znát.

Podpoří sílu nehtů

Lámou se vám nehty? Jednou z babských rad, jak se s tímhle neduhem vypořádat, je kúra ricinovým olejem. Tenhle zlatý zázrak je velkým zdrojem vitaminu E, který funguje jako přírodní „opravář“ nehtů. Olej je navíc prevencí i proti plísním.

Jak toho využít: Každý den důkladně vmasírujte jednu kapku ricinového oleje do nehtového lůžka a nechte ho zhruba půl hodiny působit.