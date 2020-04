1. Maska proti lupům

Kopřivy prospívají různým typům vlasů a dokážou zmírnit celou řadu problémů, které vás trápí. Ať už se jedná o posilující odvar z kopřiv pro jemné a mastné vlasy, kopřivový zábal se žloutky pro poničené vlasy nebo „jen” kúru pro obnovení lesku a zdravého vzhledu vaší kštice. Kopřivy pomůžou také proti lupům. Vyzkoušejte doma vyrobenou kopřivovou masku. Budete potřebovat hrst nasekaných kopřiv a tři lžíce plnotučného tvarohu.

Jak na to: Připravte si silný odvar z kopřiv – listy zalijte v hrnci vroucí vodou, přikryjte pokličkou a nechte louhovat minimálně 2 hodiny. Získáte tak hned dva zkrášlující elixíry. Po louhování tekutinu důkladně přeceďte a nevylévejte. Vylouhované listy smíchejte s plnotučným tvarohem, směs naneste v rovnoměrné vrstvě ke kořínkům vlasů a nechte ji tam, dokud nezaschne.

Poté ji spláchněte kopřivovým odvarem a vlasy umyjte dětským šamponem. Po jeho důkladném vymytí znovu přelijte odvarem z kopřiv a už neoplachujte.

2. Vitaminový špenát

Zapomeňte na nevábné našedlé „řasy” ze školní jídelny a uvařte si super zdravý špenát z kopřiv. Na porci budete potřebovat: asi 200 g listů čerstvých mladých kopřiv, 25 g másla, čtvrtinu větší cibule, trochu octa a sůl s pepřem na dochucení.



Jak na to: Kopřivy dejte do cedníku, aby přestaly pálit, důkladně je několikrát prolijte horkou vodou. Na pánvi rozpusťte máslo a osmahněte na něm nakrájenou cibulku dozlatova. Přidejte kopřivy, které jste předtím nasekali, a trošku vody. Míchejte asi 10 minut, dokud vám kopřivy nezměknou. Osolte je a opepřete podle chuti. Pokud chcete místo svačiny něco trochu „většího“, můžete poté, co kopřivy změknou, do nich přimíchat také vajíčka.

3. Kopřivový čaj

Tahle všestranná rostlina se výborně hodí také na přípravu léčivého čaje. Pomáhá k vyplachování bakterií z močových cest a dobře působí při léčbě bolesti spojené s artritidou, dokáže také snižovat vysokou hladinu cukru v krvi. Není ale vhodná pro každého, proto je nezbytné se před pitím čaje poradit s lékařem. I když s řadou problémů pomáhá, může být kontraindikací k některým užívaným lékům. (Pokud nějaké léky užíváte, dejte si pozor i u jiných bylinek.) S kopřivovým čajem to ale nesmíte přehánět, lze vypít maximálně dva šálky denně. Jestliže je budete pít pravidelně, třeba v rámci ozdravné kúry, nesmí to trvat déle než čtvrt roku. Poté si dejte asi dvouměsíční pauzu.

Jak připravit čaj: Hrneček listů kopřiv zalijte v kastrůlku dvěma stejně velkými hrnky vody, počkejte, dokud se voda nezačne vařit, a poté ihned odstavte. Nechte chladnout asi 6 minut, přeceďte a ochuťte podle potřeby.

4. Odvar pro lesklé vlasy

Kopřivy dokážou vlasům vrátit lesk, stimulují vlasové folikuly a pomáhají i proti roztřepeným konečkům. Skvělým parťákem jim v tom je třeba jablečný ocet. Připravte si proto směs, která vlasům dodá sílu i energii.



Jak na to: Hrnek čerstvých kopřiv (můžou být i sušené) zalijte čtyřmi hrnky vody, přiveďte k varu a vařte asi 20 minut. Přeceďte a nechte stát přes noc. Do odvaru pak přidejte čtyři polévkové lžíce jablečného octa, umyjte si vlasy šamponem a na závěr je přelijte připraveným odvarem. Opakujte pravidelně.