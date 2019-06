Crossbody kabelky byly zprvu velmi malé, skladné, se širokým popruhem, nositelce nikterak nepřekážely. Primárně byly určené pro sportovní aktivity. Jejich oblíbenost rostla neskutečnou rychlostí, už nebyly pouze volnočasovou nezbytností. Tím, jak se po nich ženy více a více dožadovaly, módní značky začaly rozšiřovat svá portfólia kabelek přes rameno. V současné době se nabízejí v široké škále barev, tvarů a velikostí. Záleží tak pouze na vás, jakou upřednostníte. Zdali budete chtít být cool diva s kabelkou se zvířecím potiskem či dámou s crossbody typem ve tvaru elegantní brašny.

Z kolekce: Baťa

Módní trendy

Absolutním hitem se pro letošní rok staly doplňky z přírodních materiálů. Výjimkou nejsou ani kabelky. Ty mohou být v minimalistickém duchu, ale i zdobené dalšími dary přírody jako jsou například mušle. Když se zaměříme na tvar, pak boduje rozhodně ten kulatý.

Z kolekce: Bershka

Také zvířecí vzory se hojně na kabelkách objevují. Není se čemu divit, od zimy jsou jedním za hlavních módních trendů. Oproti kabelkám v přírodním provedení, mají výrazný šmrnc, který podtrhne jakýkoliv outift.

Zajímavým prvkem je popruh tvořený z metalického řetízku. Při koupi obdobné kabelky se ale zaměřte, jestli má taška na řetízku textilní popruh, který zabraňuje popruhu se zařezávat do pokožky.

Z kolekce: Mohito

Rada stylistů: I kabelky mohou opticky postavě ublížit. Dámy s kily navíc by měly nosit tašky menších rozměrů a objemů. Oproti tomu “drobečci” mají ve výběru volnou ruku. Nemusí se obávat ani větších doplňků.

Vytvořte si kabelku podle svého gusta

Už dávno neplatí staré známé pravidlo, že by kabelka měla korespondovat s obutím. Doplňky spolu nemusí vůbec ladit, což vám hraje do karet. Vytvořte z kabelky “šperk”, který pozvedne outfit do módních výšin. Na kabelku připevněte chlupatou kouli, stylový přívěšek, nebo uvažte barevný hedvábný šátek. Jakékoliv zdobení dodá doplňku na jedinečnosti.

Z kolekce: Stradivarius

Na jakou kabelku zapomenout!

Drahé značkové kabelky jsou krásné, mnoho z nás po nich touží, ale ne každá žena na ně má finance. Pokud je to i váš případ, nikdy se nesnižujte k nákupu “fejkové” kabelky. Raději si pořiďte neznačkovou tašku, se kterou uděláte také hodně parády, ale nebudete k smíchu.

Z kolekce:Tezyo

Inspirujte se nejlepšími kabelkami přes rameno, které jsou aktuálně k dostání. Zaručujeme, že každá z vás si najde minimálně jednu favoritku.