Nemusíte dělat žádná kouzla, ani nakupovat spousty vlasových přípravků. Stačí správně zhodnotit, jaký typ vlasů máte, co je aktuálně trápí, na co se chcete při péči zaměřit, a pak cíleně vybrat konkrétní přípravky. Vlasy by měly být především lehké, pružné, lesklé a vypadat zdravě.

Ani trendy účesy nejsou teď nijak zvlášť složité, se zdlouhavou a náročnou úpravou. Vhodný stylingový přípravek by vám měl pomoci jen lehce upravit a definovat vlasy do účesu, který je pro ně nejpřirozenější.

A přirozenost do třetice – v barvě vlasů. Můžete se vrátit buď ke své původní barvě, nebo sáhnout po odstínech, které jsou jí nejpodobnější. Při barvení dejte pozor na tvrdé, výrazné barvy, volte raději jemnější, přirozené odstíny.

Nebojte se být nasuchu

Víte, že za posledních pět let klesl zájem o běžné mytí vlasů u deseti procent lidí? Přednost, především mezi mladšími, dostávají rychlé a efektivní způsoby úpravy. Nepostradatelnými pomocníky se tak stávají také suché šampony, které snadno absorbují přebytečný maz a vmžiku osvěžují účes.



Pro zdravé vlasy

Máte vlasy suché, matné, poškozené? Zkuste vlasové produkty, které obsahují keratin a proteiny kozího mléka, jež obnovují vlasy v místech, kde jsou poškozené. Zároveň vyhlazují, hydratují a posilují, usnadňují rozčesávání, dodávají objem a chrání konečky před třepením. V nabídce jsou šampon, maska (po 80 Kč) a kondicionér (60 Kč).

Kudrny a la Julie

Vzpomínáte na Julii Robertsovou v oblíbeném filmu Pretty Woman? Tedy na její hlavu se záplavou kudrn? Vlny a kudrny se stále nosí, a tak vůbec nezaškodí stylizovat účes právě do vzhledu slavné herečky – a la Julie. Inspirovat se můžete u kadeřníků Alcina, kteří ho použili při vlasovém stylingu.