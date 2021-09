Shrneme to do několika slov – dennodenně česat, mýt šamponem, když to vlasy potřebují (třeba i denně), dopřát jim výživu v zábalech (občas), používat kondicionér (po každém mytí), opatrně je sušit a svůj účes svěřovat do rukou odborníků, tedy chodit pravidelně ke kadeřníkovi (jednou za 4–5 týdnů).

Kvalita a vlastnosti vlasů každé z nás se liší, jsou mastné, jemné, suché, kudrnaté, tvrdé? Blond, zrzavé, šedivé či tmavé? Proto je potřeba respektovat jejich potřeby individuálně. Prostě hledejte, až najdete, co vašim vlasům vyhovuje. Pár tipů pro vás máme.