Nebojte se červenobílé klasiky. Nemusíte hned vypadat jako Santova holka

Klidně namítejte, že tyto svátky přece nutně potřebují zelenou a zlatou, stejně tak i stříbrnou a další typické barvičky, ale tentokrát to zkuste a la Santa Claus. No jo, je to sice ten přejatý panáček, ale aspoň si ho nějak umíte představit – minimálně jeho tradiční červený kabát a kalhoty s bílým lemováním.

Nemusíte se nutně převlékat za Santu, inspirovat se jeho oblíbenými barvami je ovšem určitě prima. Třeba takový červeno-bílý svetr s vánočními motivy zahřeje, pobaví i potěší, pro elegantnější pojetí vám stačí i obyčejný červený či bílý.

Využít se dají také červené kalhoty kombinované s bílým topem nebo košilí, stejně jako obrácený kontrastní outfit v podobě bílé sukně a červeného vršku.

Na slavnostní večírky jsou pak super klasické červené šaty, můžete zvolit jednoduchý střih anebo i odvážnější kousek ve vánočním ladění.