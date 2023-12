Dokonale rozzářená. S tímto líčením u stromečku zabodujete

Slavnostní příležitosti, jako jsou Vánoce, na které se už všichni intenzivně těší, dávají šanci zazářit. A to do slova a do písmene! Není tedy nic snadnějšího než se pustit do díla a vyzkoušet něco nového, zářivého a efektního. Možností je celá řada. Záleží na tom, co nejraději ukazujete a kde byste se chtěla nejvíc třpytit.

Ladění s outfitem

Máte-li v plánu vzít si na sebe nějaké „dramatické šaty“, co budou samy o sobě výrazně zářit, lze se nalíčit jen nenápadně, aby měly prostor vyniknout, nebo – a to je možná nejlepší, barevně s nimi líčení sladit.

Zlaté stíny ke zlatým šatům, červená rtěnka k červeným, to jsou klíče k dokonalému vánočnímu make-upu, které vás povedou. V tomto případě hraje prim rudá rtěnka, nejraději matná.

Rty je nutné vykreslit velmi pečlivě, ideálně štětečkem, neméně důslednou péči věnujte konturce. Rtěnka by měla po aplikaci zaschnout (některé ženy k tomuto účelu používají i fén), rty ještě lehce přepudrujte. Tak vydrží hezky nalíčené a smyslné.