Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Značka TOMAS ARSOV letos pojímá Valentýn právě v tomto duchu – jako svátek vědomé péče, regenerace a malých rituálů, které mají dlouhodobý smysl.
Malé rituály, které Udělají velký rozdíl
Sebeláska se často neodehrává ve velkých gestech, ale v drobných každodenních momentech. Ve chvíli, kdy si večer sundáte make-up, zpomalíte a dopřejete pleti hydrataci nebo regeneraci.
Ideálním pomocníkem pro rychlý domácí „self-care“ rituál jsou hydrogelové masky a patche, které pleti dodají okamžitý komfort a svěžest. Skvělým příkladem je sada 2× LONGEVITY hydrogelové polštářky + 2× LIFTING EXPRESS hydrogelová maska, která se hodí přesně na ty večery, kdy chcete pleti vrátit energii a sobě pocit, že o sebe pečujete.
Pokud máte chuť na komplexnější péči, valentýnské balení komplexní péče o pleť propojuje několik kroků do jednoho uceleného rituálu – od čištění až po hydrataci. Ideální volba pro ty, kteří chtějí dát pleti opravdu všechno, co potřebuje.
Vlasy jako součást sebelásky
Péče o sebe se neomezuje jen na pleť. To, jak se staráme o své vlasy, má velký vliv na to, jak se cítíme samy se sebou. Zdravé, hydratované a vyživené vlasy nejsou luxus – jsou výsledkem správné péče.
Pro barvené vlasy je připraveno Valentýnské balení TOMAS ARSOV BONFIRE, které pomáhá zachovat barvu, lesk a vitalitu.
Citlivá pokožka hlavy a oslabené vlasy ocení Valentýnské balení TOMAS ARSOV GREEN TEA, zaměřené na zklidnění a šetrnou regeneraci.
A pokud vlasy potřebují především hydrataci a výživu, ideální volbou je Valentýnské balení TOMAS ARSOV INTENSIVE HYDRATING SET, které se zaměřuje na hloubkovou péči a elasticitu vlasů.
Když chcete darovat pocit...
Valentýn je také ideální příležitostí darovat zážitek. Dárkové poukazy na e-shop nebo na proměnu vizáže v kadeřnictví dávají svobodu vybrat si přesně to, co dává smysl právě teď – a právě to je jeden z nejhezčích projevů sebelásky.
Součástí valentýnské nabídky jsou i elegantní dárkové kazety, například TOMAS ARSOV Rose Raspberry Oud, která potěší smysly a funguje jako krásný doplněk k osobnímu rituálu péče.
A pokud se letos rozhodnete dopřát si péči o něco víc, Valentýn k tomu nabízí příjemnou motivaci – slevu 20 % na celý sortiment TOMAS ARSOV s kódem SEBELASKA a dopravu zdarma s PPL.