Jakmile slunce začne hřát a dny se protáhnou, zamíříte automaticky k vodě. K rybníku, řece, přehradě, na koupaliště nebo k moři. Rozložíte deku, vytáhnete svačinu, ponoříte nohy do chladivé vody a najednou máte pocit, že léto opravdu začalo. Je to tradice, nad kterou se většinou ani nepozastavujete, protože to tak děláte od dětství. Proč je vám to tak příjemné?
Ten nejjednodušší důvod je prostý: v horku vám bývá vedro. Lidské tělo se sice umí ochlazovat pocením, ale není to zrovna nejpříjemnější způsob. Voda odvádí teplo mnohem rychleji než vzduch, a proto vám už pár temp v rybníce nebo krátké ponoření do bazénu přinese okamžitou úlevu.
Možná jste si i vy všimli, že u vody se člověk cítí nějak lépe. Klidněji. Spokojeněji. Vědci pro tento stav dokonce mají název „modrá mysl“. Pohled na vodní hladinu, odlesky slunce na vlnkách nebo šumění řeky pomáhají snižovat napětí a stres.
Voda má ještě jednu velkou výhodu, pohyb v ní vám je příjemný. Nadnáší vaše tělo, šetří klouby i páteř a zároveň zapojuje svaly mnohem více, než si uvědomujete. Plavání, dovádění s dětmi, skákání do vody nebo obyčejné brodění po mělčině představují skvělý trénink, aniž byste měli pocit, že sportujete.
Voda je pro vás i místem, kde potkáte nové lidi. Odjakživa. Rodiny k ní vyrážejí na výlety, přátelé na břehu rybníka tráví společné víkendy a děti si během několika minut na koupališti najdou nové kamarády.
Ke skutečnému létu navíc patří i vůně stánků, čerstvě usmažený langoš, limonáda ve vychlazené sklenici nebo párek v rohlíku po dlouhém koupání. Jsou to obyčejné věci, které vytvářejí atmosféru, na kterou i po letech rádi vzpomínáte.
Co si vzít na sebe?
Den strávený u vody si žádá oblečení, ve kterém se budete cítit příjemně od rána až do večera. K vodě patří lehkost, vzdušnost a pohodlí. Ideální volbou jsou volné letní šaty, lněné kalhoty, šortky nebo jednoduché bavlněné topy.
Právě přírodní materiály, jako je len a bavlna, umožňují pokožce dýchat, dobře odvádějí vlhkost a zůstávají příjemné i během tropických dnů. Navíc působí nenuceně a elegantně, takže se v nich budete cítit dobře nejen na pláži, ale i při zastávce na zmrzlinu nebo v letní restauraci.
Samozřejmostí jsou plavky, ve kterých se cítíte sebevědomě a pohodlně. Není důležité, zda jsou jednodílné, dvoudílné, sportovní, nebo romantické. Vyplatí se přibalit také něco lehkého na přehození. Vzdušná košile, tunika nebo lehký kardigan poslouží hned několika způsoby. Zakryjí ramena po koupání, ochrání pokožku před ostrým sluncem a přijdou vhod i ve chvíli, kdy se odpolední vedro začne měnit v příjemný večerní vánek.
K letním dnům u vody patří také pokrývka hlavy. Klobouk s širší krempou, slamák nebo obyčejná kšiltovka ochrání obličej před slunečními paprsky a pomohou předejít úpalu. A nezapomeňte ani na správnou obuv. Máloco dokáže pokazit pohodový den rychleji než rozpálený beton pod bosými chodidly nebo nepříjemně pálící kamínky.
K vodě se proto vyplatí vzít lehké sandály, nazouváky nebo pantofle, které snadno obujete i vyzujete a které snesou kontakt s vodou. Praktické jsou modely z omyvatelných materiálů, které můžete po návratu jednoduše opláchnout.
Sebevědomě do plavek
Článek vznikl pro speciál časopisu Rytmus života – Čtení na léto Relax.