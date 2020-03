Zamyslete se…

Každá mince má svůj rub a líc, stejně tomu je také u módy. V obchodech vidíme kvanta nádherných šatů, kalhot, mikin, košil, zkrátka hromady kousků, jenž musíme mnohdy NUTNĚ mít. Vůbec nesejde na tom, že obdobný model již v šatníku máme. Blahobytem, v němž žijeme, jsme čím dál více rozmazlení. Pořizujeme neustále nové a nové věci ze zcela zištných důvodů. Starý model TV, mobilu, notebooku, tričko v němž jsme byly viděné již nesčetněkrát, atd. Bohužel si neuvědomujeme ekologický dopad z každého nákupu, například i obyčejných kalhotek.

Pokud podporujete fast fashion, tedy oblékáte se u velkých brandových značek, které vyrábí pouze na kvantitu, nikoliv na kvalitu, pořizujete něco na sebe pouze z rozmaru, protože vás zrovna naštval přítel, je to stejné jako kdybyste nyní vyhodila PET lahev do lesa v chráněném území. Smutné.

Oděvy šité z eco materiálů jsou často opravdu krásné. Z kolekce: Tamsin.cz

Napravte se

Až příště půjdete ulovit další prvek do své garderoby, zkuste popřemýšlet, vážně je natolik nutné jej pořizovat? Pokud ano, vyhledejte sekci, kde najdete oděvy z udržitelné kolekce. Jde o prvky šité z recyklovatelných materiálů, zpracované s ohledem na životní, sociální a ekonomické prostředí, čímž snižují již tak zničující dopad. A nebojte, tkaniny jsou to velmi příjemné, ceny nikterak vysoké. Rozhodně jde o skvělou investici.

Dámy preferující eleganci si také přijdou na své. Z kolekce: Reserved

Materiály

Možná máte otázku, z čeho se takové oděvy šijí? Nejčastěji jde o „udržitelnou“ bavlnu, TENCEL ™, ECONYL, viskózu, modal, bambusové vlákno, recyklovaná plastová vlákna, atd. Zkrátka téměř vše, co lze recyklovat se následně objevuje v módní průmyslu. Ač víceméně každá společnost má alespoň jeden takový segment, lidé stále prahnou po klasické, co nejlevnější konfekci. Jako by se udržitelnosti báli. Doufejme, že se snad dočkáme doby, kdy budeme nakupovat s ohledem na planetu, kde žijeme.