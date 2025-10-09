Základem udržitelného šatníku je dlouhověkost jeho obsahu. To vyžaduje důkladnou péči o oděvy, aby co nejdéle vydržely v dobrém stavu. Důležité je řídit se pokyny na cedulkách a prát, sušit i žehlit podle nich.
Máte ve skříni ikonické modely, které ale ztratily barvu nebo se párají? Vdechněte jim nový život vybledlé látky se nebojte znovu nabarvit a na menší nedokonalosti si vezměte na pomoc jehlu a nit.
Kvalita nad kvantitu
V dnešní době vznikají nové trendy rychlostí blesku a sociální sítě nám neustále servírují, co dalšího bychom si měli koupit. Není třeba každou sezonu kupovat nový kabát v jiné barvě; zaměřte se raději na materiál a nadčasovost – jeden kvalitní kousek vám tak může vydržet roky a stále bude v kurzu.
Není látka jako látka
Nakoukněte do sekáčů
Na skládkách končí každou sekundu zhruba jeden kamion textilu, což je alarmující číslo. Tomu lze předejít nákupem oblečení z druhé ruky. Dejte šanci místnímu second handu nebo využijte praktické on-line platformy.
Velmi populární jsou i swap party neboli výměnné akce, kde můžete najít něco nového pro sebe a zároveň udělat radost někomu dalšímu.
Bavlna, len, konopí nebo vlna – přírodní materiály jsou příjemné pro tělo i planetu. Kvalitní textilie vydrží léta a v nejlepším případě se dokážou v přírodě rozložit.
Ideální je volit lokální výrobu nebo certifikace jako GOTS, Fair Wear nebo Öko-Tex, které zaručují šetrnější zpracování. Syntetické tkaniny mají i funkční využití a nemusejí hned znamenat environmentální katastrofu. Při praní ale uvolňují mikroplasty a často se rychleji opotřebovávají.
Udržitelné značky mají sice vyšší ceny, zato ceny se vyznačují lepší kvalitou a díky tomu i delší životností. Pořiďte si v tomto duchu základ, kam patří tenisky, šaty i bunda či kabát, a máte vystaráno na roky dopředu.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.