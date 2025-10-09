Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy

Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku více rovnováhy a ohleduplnosti.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Základem udržitelného šatníku je dlouhověkost jeho obsahu. To vyžaduje důkladnou péči o oděvy, aby co nejdéle vydržely v dobrém stavu. Důležité je řídit se pokyny na cedulkách a prát, sušit i žehlit podle nich.

Máte ve skříni ikonické modely, které ale ztratily barvu nebo se párají? Vdechněte jim nový život vybledlé látky se nebojte znovu nabarvit a na menší nedokonalosti si vezměte na pomoc jehlu a nit.

Kvalita nad kvantitu

V dnešní době vznikají nové trendy rychlostí blesku a sociální sítě nám neustále servírují, co dalšího bychom si měli koupit. Není třeba každou sezonu kupovat nový kabát v jiné barvě; zaměřte se raději na materiál a nadčasovost – jeden kvalitní kousek vám tak může vydržet roky a stále bude v kurzu.

Není látka jako látka

Nakoukněte do sekáčů

Na skládkách končí každou sekundu zhruba jeden kamion textilu, což je alarmující číslo. Tomu lze předejít nákupem oblečení z druhé ruky. Dejte šanci místnímu second handu nebo využijte praktické on-line platformy.

Velmi populární jsou i swap party neboli výměnné akce, kde můžete najít něco nového pro sebe a zároveň udělat radost někomu dalšímu.

Bavlna, len, konopí nebo vlna – přírodní materiály jsou příjemné pro tělo i planetu. Kvalitní textilie vydrží léta a v nejlepším případě se dokážou v přírodě rozložit.

Ideální je volit lokální výrobu nebo certifikace jako GOTS, Fair Wear nebo Öko-Tex, které zaručují šetrnější zpracování. Syntetické tkaniny mají i funkční využití a nemusejí hned znamenat environmentální katastrofu. Při praní ale uvolňují mikroplasty a často se rychleji opotřebovávají.

Udržitelné značky mají sice vyšší ceny, zato ceny se vyznačují lepší kvalitou a díky tomu i delší životností. Pořiďte si v tomto duchu základ, kam patří tenisky, šaty i bunda či kabát, a máte vystaráno na roky dopředu.

Černá móda není smutná. Udělejte si ji svěží a elegantní

Trendy barvy přicházejí a odcházejí, ale černá zůstává. Nicméně neškodí kombinovat ji s dalšími odstíny – a které jiné spojení je klasičtější a oblíbenější než černo-bílé?

30. září 2025

Nejen pro sportovce. Batohy vynosíte i do města místo kabelky

Batohy už dávno nejsou jen součást turistického nebo sportovního vybavení. Městské batohy a batůžky umějí spolehlivě nahradit kabelky.

29. září 2025

