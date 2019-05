Stará pravidla, která již neplatí

Ještě před pár lety bylo obrovským módním prohřeškem pokud kabelka neladila s obutím. Bylo nemyslitelné, aby dva nejnutnější doplňky pospolu nekorespondovaly. Ty doby jsou pryč. Dnes je tomu přesně naopak. Mnohem efektnější je, když se boty či kabelka stanou výrazným prvkem celého outfit. Nemusíte se obávat sáhnout ani po extravagantním modelu v odlišném stylu.

Absolutní trend jarní a letní sezóny 2019

V módních kolekcích naleznete hned několik trendů mezi kabelkami. Hojně se objevují drobné taštičky na pásku. Jejich oblíbenost roste. Začínají dokonce předbíhat populární ledvinky, které se minulý rok vrátily do módy. Jedinou nevýhodou minimalistické tašky je, že do ní neukryjete moc věcí. Crossbody, kabelka přes rameno, je mnohem praktičtější. In jsou především ty s řetízky místo klasického popruhu. Pokud se zaměříme na vzor, boduje zvířecí či květinový potisk.



Ani jedna z výše zmíněných kabelek však není pomyslnou královnou doplňků. Tašky vyrobené z přírodních materiálů jsou na piedestalu aktuálních trendů. Existuje nespočet jejich variací. Kulaté ze dřeva, pletené v líbivém boho stylu, zdobené dary moře, atd. Ať už zvolíte jakoukoliv možnost, vedle nikdy nešlápnete!

Aby kabelka dlouho sloužila

Kožené kabelky impregnujte speciálně navrženými přípravky. Lze je pořídit v každé prodejně s obuví. Impregnační péče kabelku chrání nejen před výkyvy počasí, také před brzkým opotřebením. To se pak nemusíte obávat investovat do kabelky i vyšší částku. Tašku byste také neměla přetěžovat. Pokud v malé kabelce budete nosit těžké věci, brzy začnou praskat popruhy a boční stěny. Doplňky, nezáleží jestli to jsou šperky, boty, kabelky, uchovávejte vždy mimo světlo, v krabičkách či látkových sáčcích.