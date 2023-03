Tužidlo není jen na tužení. Poradíme, jak ho vytěžit na maximum

Stylingových přípravků na vlasy existuje dnes na trhu takové množství, že se v tom téměř nejde vyznat. Tužidlo ale patří mezi klasiku. Dodá objem a zafixuje vlasy, aniž by je slepilo či zatížilo. To vše samozřejmě za předpokladu, že použijete tužidlo určené přesně pro vás.

Tužidlo může být pěnové nebo tekuté, po těch zákazníci sahají nejčastěji, k dostání jsou ale i krémové či gelové přípravky s tužicím efektem. Gelovými se vytváří takzvaný mokrý styling.

Tužidlo se nanáší do ručníkem vysušených vlasů před foukáním. Patří jen na vlasy, ne na pokožku hlavy.

Ať už používáte to pěnové nebo tekuté, řádně jej protřepte. Pěny by mělo být vždy tak akorát, dostat by se mělo na celou délku vlasů. Svádí to aplikovat jej rukou, ale vhodnější je hřeben se širokými zuby. Tužidlo si stříkněte do ruky, přeneste ho na hřeben a naneste od kořínků ke konečkům. Opakujte, dokud jej nemáte rovnoměrně rozetřené po celé délce vlasů.

Tužidla se skutečně musí dát odpovídající množství, vždy jej nanášejte v jedné vrstvě. Když to přeženete, kadeře zplihnou a rychle se mastí. V tom případě je vlasy třeba opět umýt.

Extra tip Př i používání tužidla platí totéž, co u laku na vlasy. Jestli nechcete mít druhý den po použití suchou a slámovitou kštici, musíte večer tužidlo z vlasů vyčesat.

Tužidla mají různé stupně fixace, ta s nízkou fixací se hodí na jemné vlasy, naopak na husté se doporučuje používat přípravky s nejvyšším stupněm fixace.

Tužidlo ze lněného semínka

Postup je velmi jednoduchý, do hrnce nalijte hrnek vody, přidejte dvě lžíce lněného semínka a zhruba pět minut vařte. Měla by vám vzniknout gelová hmota, která půjde přecedit přes sítko. Naneste ji do vlhkých kadeří, semínko podpoří jejich růst i lesk a rovné vlasy přirozeně navlní.

Domácí pomerančové tužidlo

Ve vodní lázni rozpusťte v hrnku destilované vody špetku prášku agar agar, přidejte šťávu z pomeranče a po dvou kapkách éterického oleje. Po vychladnutí přelejte do rozprašovače, pečlivě protřepte a můžete aplikovat. Tužidlo zpevní vlasy a prokrví pokožku hlavy, mimo to moc pěkně voní.

Tip Pokud si žehlíte vlasy, s tužidlem zacházejte opatrně. Důležitější jsou v tomto případě spíš ochranné přípravky pro tepelnou úpravu.

Domácí medové tužidlo

V hrnku vlažné destilované vody rozpusťte lžíci medu, přidejte lžíci jablečného octa (nebo glycerinu) a dobře promíchejte, směs vmasírujte do vlhkých vlasů.

Po vysušení bude kštice krásně lesklá a plná. Chcete-li, aby tužidlo i jemně tónovalo, destilovanou vodu vyměňte za výtažek z heřmánku. Ten výborně funguje na světlé vlasy, na ty tmavší stačí do destilované vody přidat trochu červené heny.