Co si vyberete?
Novou barvu, účes, nebo vlasovou rutinu, která přispěje k tomu, aby vaše vlasy zářily zdravím a pohodou? Některá z vás si možná vystačí s několikamilimetrovým zastřižením konečků (i to je dobré), ale chcete-li se pustit do větší změny, hledejte inspiraci v aktuálních účesových a barevných trendech.
Při výběru nezapomínejte na doporučení předních vlasových stylistů, že účes a barva vlasů by měly odpovídat vašemu životnímu stylu, vyjadřovat vaši osobnost a jedinečnost, ladit s tvarem obličeje a odstínem pleti, měla byste snadno zvládnout jejich úpravu.
Péče především
Dávejte přednost hydratačním šamponům, kondicionérům a maskám. Používejte oleje na vlasy. Vlasy si myjte, jen pokud je to opravdu nutné, fénujte je na nižší teplotu, omezte používání „horkého“ stylingu (žehlení a kulmování).
Venku se chraňte pokrývkou hlavy, ale není čepice jako čepice. Myslete na to, že vlasy se pod čepicí potí, mastí, plihnou. Přírodní materiály, jako jsou kašmír, angora či vlna a čepice s hladkou podšívkou snižují statickou elektřinu a tření. Čepice z umělých vláken také často dráždí pokožku hlavy.
Nositelnost a přirozenost
Základními dlouhodobými trendy v účesech jsou nositelnost a přirozenost, které respektují vlasy, jejich typ, strukturu a kondici. Zajímavost a jedinečnost účesům dodávají detaily a nové techniky tvorby účesů, střihu nebo barvení.
- Mikáda: Moderní stále zůstávají mikáda (chcete-li bob) v nejrůznějších délkách a stylech úpravy. Oblíbené jsou pro svou univerzálnost, dají se snadno přizpůsobit různým tvarům obličeje. Nejčastější délky mikád jsou po ramena či po bradu. Střih může být tupý, přednost ale dostávají spíš lehce sestříhané konečky. Mikádo může mít vzhled uvolněný, lehce zvlněný, ale i klasicky, dokonale uhlazený.
- Ofiny: Ofinu volí k účesu většinou majitelky vysokého čela, ale s její pomocí lze i zjemnit rysy v obličeji, zvýraznit oči, omladit vzhled a podobně. Teď se nosí ofiny spíš vzdušné, kratší nad středem čela a prodlužující se ke stranám obličeje.
- Neviditelné vrstvy: Jednou z moderních technik střihu jsou takzvané neviditelné vrstvy (ghost layers). Vrstvy vlasů se stříhají v přesně daných úhlech a délkách, obvykle jen pár centimetrů od nejdelších pramenů. Vrstvy tak splývají, ve vlasech nejsou žádné ostré přechody. Tento střih dodává vlasům přirozenou lehkost, dynamiku a objem. Hodí se pro všechny délky a typy vlasů. Těm jemným přidá zdánlivě na hustotě, husté naopak odlehčí.
Trendy v barvě vlasů
- Blond: Blond odstíny jsou stále nejoblíbenější. Letošní rok bude nejvíc přát světlým tónům teplejším, měkkým a přirozeným, například medové, zlaté, barvě zralé pšenice, vlasům jakoby vyšisovaným od sluníčka. Jiný trend upřednostňuje blond spíš do odstínu vanilky nebo dobéžova, ale ani ty by neměly působit příliš studeně a tvrdě.
- Hnědá Své příznivkyně mají letos také hnědé odstíny, i v tomto případě jsou to však tóny jemnější, teplejší, hřejivější. Vybírat můžete třeba jantar, espresso, čokoládu, měď, kaštan, skořici, zázvor a další hnědé odstíny – záleží na tónu vaší pleti a na tom, co se vám líbí a sluší vám.
Moderní techniky
Melíry samozřejmě z trendů nezmizely, ovšem ostrým, jasným přechodům mezi odstíny dávno odzvonilo – musejí být prakticky neviditelné. Jednou z barvicích technik, které jsou „in“, je například „color melting“ se zcela plynulými a tím velmi přirozenými barevnými přechody.
Dva až tři odstíny se v místě přechodu promíchávají a přetírají. K hlavě se obvykle dávají tmavší odstíny, které plynule přecházejí do světlejších v délkách a na konečcích vlasů.
Když udeří mrazy
Ať se rozhodnete pro kterýkoli nový účes nebo barvu, nikdy to nebude ono, pokud nejsou vaše vlasy zdravé a správně opečované. Teď v zimě to znamená především bojovat s nástrahami, které našim kadeřím klade zimní počasí. Vlasy budou hrubší, matné, mohou se lámat nebo elektrizovat, pokud je budete bez péče a ochrany vystavovat mrazu, větru, sněhu, suchému vzduchu v místnostech a rychlým přechodům z tepla do zimy.
Během zimy vlasy postupně ztrácejí pružnost i schopnost udržet si vlhkost. Proto zimní péče o vlasy znamená především intenzivní hydrataci, ochranu před chladem a poškozením suchým vzduchem.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.