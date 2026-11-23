Sychravé dny přímo vybízejí k tomu, abychom svěží letní barvy vyměnili za hlubší a rafinovanější odstíny. Letos se ovšem nenosí jenom na rtech. Brusinková může rozzářit tváře, švestková nahradit černou linku a čokoládově hnědá dovede vytvořit mnohem jemnější kouřové líčení.
Zároveň i tady platí, že méně je více. Pleť může zůstat přirozená, linka nemusí být dokonale přesná a výraznější barvu stačí použít jen jako akcent. Vyberte si z letošních trendů ten, který bude nejlépe slušet právě vám!
Lehce rozmazaná linka
Máte pocit, že nakreslit dvě dokonale stejné oční linky je každým rokem těžší? Momentálně se o přesnost ani snažit nemusíte. Linka má být měkká a lehce rozmazaná. Tužkou zvýrazněte horní linii řas a malým štětečkem či vatovou tyčinkou ji jemně rozetřete. Oči získají výraz, ale nebudou působit tvrdě. A namísto černé zkuste tmavě hnědou, antracitovou nebo švestkovou, s těmito tóny přirozeně vyniknou.
Kouřové líčení
Kouřové líčení se vrací, ale nemusí znamenat černé stíny kolem celého oka. Modernější a mnohem nositelnější je jeho měkká verze. Sáhněte třeba po odstínech kávy, švestkové či tlumené vínové a barvu důkladně rozetřete doztracena. Podpořte i optické pozvednutí víček, aby váš obličej nepůsobil unaveně, barvu ve vnějším koutku oka veďte vždy směrem nahoru.
Kouzelná tužka
Konturovací tužka na rty slaví návrat, na tmavou čáru kolem světlé rtěnky z devadesátých let však zapomeňte. Vyberte odstín blízký přirozené barvě rtů nebo rtěnce a obrys nakreslete měkce.
Potom ho lehce rozetřete směrem dovnitř. Konturka pomůže zvýraznit tvar rtů a zároveň může zabránit tomu, aby se rtěnka rozpíjela do drobných linek kolem úst.
Rty políbené bobulemi
Ostružiny, maliny, brusinky, červené víno? Právě jejich barvy letos inspirují líčení rtů. Pokud vám však tmavá rtěnka připadá příliš výrazná, nemusíte rty vybarvit dokonale. Barvu lehce vklepejte prstem nebo použijte jen tónovaný balzám či průsvitnou rtěnku.
Výsledkem budou jemně „obarvené“ rty, které působí svěže a mnohem méně přísně než hutná matná rtěnka.
Článek vznikl pro časopis Tina.