Terapie kabelkou: Doplněk outfitu, který udělá radost

Někdy… se holt nedaří. Hektický den s dětmi a málo odpočinku si občas vyberou svou daň a na nás dolehne tíživá nálada každodenních starostí. Proto je dobré si dopřát i drobné radosti, které celkový shon prosvětlí příjemnou energií. Mimo každodenní pochvalné afirmace je také fajn udělat si občas radost něčím módním. Třeba kabelkou. S novou kabelkou budou procházky zpestřené příjemným pocitem zvýšeného sebevědomí. Jaké modely jsou v letošní sezóně nejen praktické, ale i trendy?

Kabelka jako doplněk outfitu | foto: Rieker

Je důležité si občas pořídit něco sama sobě pro radost. A pokud máte také slabost pro dámské kabelky, jistě znáte ten příjemný mravenčivý pocit štěstí, když poprvé novou kabelku vezmete do ruky. S ratolestmi se často zaměřujeme spíše na praktickou stránku, avšak jsou barevné kombinace a modely, které zvládnou přehledně schovat vše potřebné a zároveň vyšperkovat outfit.

Jaké barvy zvednou náladu i módní dojem?

Stačí i dámská kabelka klasického střihu, avšak pokud bude oživená o ozdobné prvky nebo netypické barevné kombinace, získáte model, který odráží nejnovější módní trendy. Ty totiž tuto sezónu fandí maximalismu. Velmi hezky vypadají dámské tašky s leopardím či květinovým motivem. A navíc na nich nejdou tolik vidět drobné nečistoty, a tak zvládnou i výpravu s dětmi.

Zdobené kabelky dámské outfity vyladí a vyšperkují. Můžete je vzít k džínám, legínám, sportovním, koženým i bomber bundám. Velmi hezky v outfitu vynikne například dámská červená kabelka. Tato barva dodává energii a příjemně zvyšuje sebevědomí. Dalšími oblíbenými kousky jsou dámské kabelky zlaté barvy. Zlatá je znakem elegance, úspěchu a optimismu. A pokud chcete jemnější kombinaci, dámské kabelky růžové barvy symbolizují ženskost a něžnost. Takové kabelky krásně doplní a rozzáří i decentní outfity v neutrálních barvách.

Kabelka jako doplněk outfitu

V záplavě obdivných pohledů i na procházce s kočárkem

Ano, nejedna kabelka dámská srdce polapí hned na první pohled. A nemusí to být ani kabelka. Stylový batoh je také velmi všestrannou a trendy záležitostí. Radost si můžete udělat například na Rieker-eshop.cz, kde najdete praktické a originální kabelky, které zpestří váš šatník jak výraznými, tak i jemně decentními odstíny.

Mít oblíbený doplněk, který sedne k vašemu já, by mělo být příjemnou povinností. Dopřejte si proto kabelku v barvě, která vás nabije energií a připomene vám ve chvílích domácího shonu a starostí, že život je i přesto krásně pestrý.

