Fashion provedení

Se zvířecím vzorem, květinovým potiskem, s rockerskou aplikací či nápisem, to jsou tenisky podléhající aktuálnímu módnímu diktátu. Jedná se o botky vysoce moderní, zajímavě řešené. Při jejich kombinaci s oděvy byste měla být velmi opatrná. Když do outfitu zařadíte až příliš výrazných prvků, budete působit jako ta, co nemá vkus. To jistě nechcete. Fashion tenisky se hodí především k džínovým kouskům. Podtrhnou denimový nadčasový ráz. Hodí se také k decentním košilovým šatům či moderní plisované sukni.

Plátěná klasika

Jsou nejvíce univerzálním obutím mezi teniskami. Vyrábějí se mnoha provedeních, od sofistikovaných variací elegantnějšího charakteru až po extravagantní vzhled. Pokud preferujete módní oděvy bez zdobení a divokých vzorů, pak sáhněte spíše po nápaditě řešených teniskách, které fádnost outfitu rozbijí. Ideální budou pestrobarevné tóny, květinové potisky či tenisky s výšivkami. K originálním modelům plných zajímavých detailů se naopak hodí boty jednoduchého rázu. Rozhodně nic nezkazíte, když si pořídíte obyčejné bílé “pláťáky”. Ty unosíte naprosto ke všemu.



Slip-on

Nízké nazouvající botky bez tkaniček jsou populární již několikátou sezónu. Letos tomu nebude jinak. Jsou oblíbené především pro svou praktičnost a cenu. Stejně jako plátěné tenisky je lze kombinovat se všemi styly. Lze je pořídit už za 200 Kč. Tedy v případě, že nelpíte na proslulé značce. Vyrábí se v široké škále variací. In jsou motivy z dětských pohádek, především pak Mickey Mouse. Postavička myšáka je v roce 2019 vysoce trendy. Objevuje se nejen na botách, ale i tričkách, džínách, kabelkách, atd. Dokonce i šperky se vyrábějí s jeho podobiznou.



Sportovní kvalita

Máte problémy s klenbou chodidla? Nebo jen chcete pro své nožky to nejlepší? Pak se vyplatí ohlédnout se po kvalitním obutí. Takové nabízí především známé sportovní značky. Nemusíte mít strach, neutratíte za ně horentní sumy, lze je pořídit už kolem 1000 Kč. I tenisky s ryze sportovním charakterem nebojte obout k širokému množství oděvů. Výhodou kvalitních bot je, že v nich můžete pohodlně běhat celý den nejen po městě, ale i v náročnějším terénu.



Ugly sneakers

Největším pokračujícím trendem letošního roku jsou bezpochyby „ugly sneakers“. Jedná se o tenisky inspirované módou 90. let minulého století. Tehdy je obouvali i největší světoznámé ikony. Pro sportovní tenisky ugly sneakers je doménou masivní podrážka. Ta zaručuje extra pohodlí při chůzi. Tím, že se jedná o netradiční druh obutí extravagantního pojetí, pří plánování outfitu volte spíše jednoduché kousky.



Elegantní podání

I tenisky mohou mít sofistikovaný vzhled. Postačí se poohlédnout po takových botách, které jsou v přední části mírně zúžené. Elegatní tenisky se hodí k business looku. Fantasticky vyniknou v kombinaci se širokými kalhotami v prodloužené délky či módním culottes. Ležérní vzhled vykouzlí s pouzdrovou sukní se zvýšeným pasem. Jako svršky volte sáčka pánského střihu či jarní kabátky.