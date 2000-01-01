náhledy
I když jste běžně spíš stydlivá, občas je fajn se trochu odvázat a své drahé polovičce se ukázat v tak trochu jiném světle. Komplet rudého županu a spodního prádla ve stejné barvě svádí k milostnému tanci, který skončí smyslným striptýzem. Přidat můžete i boty na podpatku. Cena 599 Kč
Autor: Triola
Klasické kalhotky a přes ně transparentní tílko? Kombinace, díky které se i ze stydlivých žen stanou sexy dračice. V tomto kompletu si nebudete připadat příliš odhalená, přesto ukážete dost na to, abyste večer ozvláštnila. Tílko má navíc lehkou podporu pod prsy, proto se hodí i pro ženy s bujnými ňadry. Cena 799 Kč
Autor: Reserved
Máte-li pevná ňadra a ukázkové nohy, nemůžete nic zkazit jednoduchou růžovou košilkou. Můžete v ní pohodlně usínat po celý rok. A pokud nemáte dokonalé křivky, vězte, že tento střih se hodí pro každou ženu. Navíc to není ani tak o samotných křivkách, jako spíš o zdravém sebevědomí. Cena 1179 Kč
Autor: Lisca
Pokud si nechcete kvůli jednomu dni pořizovat nové spodní prádlo, není se čemu divit. Rozhodně ale neuděláte chybu, když si koupíte set na běžné nošení, který svému manželovi předvedete poprvé právě na Valentýna. Cena kalhotky 219 Kč a podprsenka 619 Kč
Autor: Lisca
Není nutné mít na sobě průsvitné prádlo, abyste dala partnerovi najevo, že vám na něm záleží. Pokud patříte mezi „stydlivky“, zvolte klasické pyžamo s dezénem srdíček. To nejdůležitější totiž řeknou za vás. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Někdy to nemusí být ani tak o samotném střihu, jako o barvě. Pudrově růžová košilka svou nositelku omladí. Doslova k nakousnutí budou působit i ženy, které nemají křivky modelky. Předností této košilky jsou jemné průstřihy, které nepůsobí vulgárně. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Bez ohledu na typ postavy – v krajkovém body dostanete svůj protějšek do varu. Tento sexy model není určený na běžné nošení, protože má v rozkroku průřez. Pro noc plnou vášně je to ale naprosto dechberoucí kousek. Cena 699 Kč
Autor: Bonprix
Nepotrpíte si na přílišnou nahotu nebo prvoplánovou odhalenost? Nechte za sebe hovořit materiál a barvu. Dlouhá saténová košilka v růžové barvě je decentně sexy. Ne vždy je nutné odhalovat příliš kůže, abyste svého vyvoleného dostala do varu. Když přidáte župánek, elegance je zaručena. Cena 799 Kč
Autor: Astratex