To, že se venku ochladilo o pár stupňů, neznamená, že se musíte navléknout do péřové zimní bundy. Právě teď přichází pravý čas na vrstvení a originální módní kombinace! Vpusťte do svého šatníku příjemné pleteniny, které jsou trendy a navíc vás příjemně zahřejí!



Jedním z trendů jsou bezpochyby oversized svetry. Ve spojení s úzkými džínami nebo koženkovými kalhotami vypadají nesmírně stylově.

Pod volnější kousky si navíc můžete vzít košili nebo lehčí svetřík. Nosí se také delší pletené kardigany s páskem či s knoflíky, svetry a roláky s výraznými vzory nebo zdobnými detaily.



V zimní garderobě by vám neměl chybět ani univerzální a nadčasový pletený kousek, který si můžete obléct naprosto ke všemu.

Zainvestujte do kvalitních neutrálních pletenin s vysokým podílem vlny a kašmíru, které vám vydrží několik sezon.